Самый сложный регион Урала дал Путину рекордную поддержку

Впереди у Куйвашева еще одно испытание

18 марта 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин, предварительно, набирает в Свердловской области 82,09% Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Главный итог президентских выборов в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки президента РФ Владимира Путина. То есть губернатор Евгений Куйвашев и его команда перевыполнили установленный Кремлем план. И теперь глава региона может рассчитывать как минимум на поддержку Москвы до конца своего срока, обсуждают по горячим следам в его команде. А эксперты и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объясняют, почему выгодно сложный и уникальный регион УрФО показал такую лояльность власти. Выборы проходили 15—17 марта. Собирая ближний круг вечером 17 марта, Куйвашев был доволен и благодарил. По неофициальным данным URA.RU, явка в Свердловской области с учетом дистанционного электронного голосования составила 71,05%. Президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), предварительно, набирает в регионе 82,09%. Голосование в Свердловской области прошло без особых скандалов и с минимумом провокаций Фото: Илья Московец © URA.RU Это беспрецедентно много. В новейшей российской истории явка в Свердловской области не была выше 62,35% (2018 год), а кандидат от Кремля набирал максимум 76,34% (2004 год). Это, а также ряд других обстоятельств — например, победа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) на выборах мэра Екатеринбурга в 2013-м, вышедшие на федеральный уровень несанкционированные протесты против строительства храма у драмтеатра в 2019-м, работа «Ельцин Центра», раздражающего консервативную часть российского истеблишмента, — сформировали образ уральской «столицы протеста». На фоне спецоперации РФ на Украине такие настроения в регионе «частично утихли», констатирует политолог Алексей Швайгерт. «Избиратели, которые были готовы протестно выявляться, отказались от своих прежних политических взглядов с учетом того, что идет СВО. То есть политические взгляды многих радикально настроенных людей сделали разворот на 360 градусов», — объяснил эксперт одну из причин высокого уровня поддержки действующего президента в регионе. А на явку, по его мнению, повлияли в том числе технологии, эффективно использованные куйвашевским штабом, — приглашения на выборы, корпоративная мобилизация (сразу несколько предприятий отчитались о явке более чем 90%), дистанционное электронное голосование (общеобластная явка составила 94%), викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию области. Статья по теме Губернатор озвучил вызов на финал выборов: вытащить Екатеринбург Эта акция — едва ли не крупнейшая в стране — была одним из главных сюжетов кампании (хоть события официально и не связывают напрямую). Губернатору и его политическому заму Олегу Чемезову вместе с доверяющим им бизнесом удалось аккумулировать солидный призовой фонд — из 45 квартир, 100 «Москвичей», 2000 смартфонов и 20 мотоциклов «Урал». Итоги подведут 12 апреля. Впервые подобную технологию привлечения интереса к выборам применили на губернаторских выборах 2017 года. Затем пытались повторить на выборах президента в 2018-м, но администрация президента не согласовала, вспоминает госслужащий, бывший свидетелем тех переговоров. А сейчас Чемезову удалось защитить в администрации президента этот проект, добавил он. Кстати, по итогам выборов-2018 Куйвашев получил «пятерку»: он и его тогдашний зам Владимир Тунгусов доказали АП, что отказ работать на высокую явку (62,35% при средних по стране 67,54%) позитивно сказался на «качестве» голосования. Сейчас задача была другой: поскольку выборы носят референдумный характер, важно было привлечь на участки не менее 70% избирателей при «качестве» 80%. То есть обе задачи Куйвашев и его команда выполнили. Для Евгения Куйвашева это были вторые президентские выборы — и снова успешные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Демонстрация электоральной эффективности играет определяющую роль при распределении федеральных ресурсов. Справедливо ожидать, что запросы губернатора в Москву будут рассматриваться в приоритетном порядке. После успешной кампании 2018 года было именно так», — поделился источник, близкий к губернаторской резиденции. Комментируя резкий рост уровня поддержки Путина в Свердловской области, Швайгерт отметил, что, «безусловно, популярный региональный лидер определенным образом оказывает некое психотерапевтическое воздействие на избирателей». «Именно он приземляет сюда все инвестиционные проекты, федеральные деньги, решает, какие направления являются приоритетными, ремонтировать дороги или школы или то и другое», — сказал эксперт. «От хорошо работающего губернатора действительно многое зависит, у людей больше удовлетворенности от работы власти и в целом от ситуации. А эти факторы тоже непосредственно влияют на голосование. Нельзя напрямую сказать: губернатор хороший, поэтому такие прекрасные результаты. Но объективно в Свердловской области нет повода быть чем-то недовольными», — считает политолог Александр Белоусов. Мэр Орлов — один из ключевых участников куйвашевской команды — в разговоре с URA.RU, объясняя электоральный рекорд, заявил, что «изменения [в области и городе] видны невооруженным взглядом». А также подчеркнул особую роль визита Путина в регион 15 февраля. Глава государства посетил «Уралвагонзавод» и школу в Нижнем Тагиле, предприятие «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. «То, что президент одобрил ВСМ (высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург — Екатеринбург — прим. ред.), что будет завод [по производству поездов нового поколения]… Это новые компетенции, новая отрасль. Поездка президента к нам, — еще один импульс, все же видят, насколько хорошо он относится [к области]». Подсчет голосов завершился за полночь Фото: Илья Московец © URA.RU Куйвашев тот визит пропускал. По официальной версии, из-за недомогания. Было и множество неофициальных — от внутриклановой борьбы до нарушения режима самоизоляции. «Все это чушь. Причина была именно такой, какую озвучил президент. И то, что увидеться не удалось, никак на его отношение к шефу не повлияло. Знаю, что чуть ли не в тот же день Путин подписал письма губернатора с различными хозяйственными просьбами», — поделился информированный источник в региональной власти. По его данным, успех на выборах Куйвашеву еще предстоит закрепить. В ближайшие недели АП инициирует соцопросы — и оценит легитимность кампаний на местах. «Это третий KPI — помимо явки и „качества“. Если респонденты скажут, что не верят в законность процесса, будут говорить о каких-либо нарушениях (голосование в Свердловской области прошло без существенных ЧП — прим. ред.), могут возникнуть вопросы», — сообщил источник. 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Главный итог президентских выборов в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки президента РФ Владимира Путина. То есть губернатор Евгений Куйвашев и его команда перевыполнили установленный Кремлем план. И теперь глава региона может рассчитывать как минимум на поддержку Москвы до конца своего срока, обсуждают по горячим следам в его команде. А эксперты и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объясняют, почему выгодно сложный и уникальный регион УрФО показал такую лояльность власти. Выборы проходили 15—17 марта. Собирая ближний круг вечером 17 марта, Куйвашев был доволен и благодарил. По неофициальным данным URA.RU, явка в Свердловской области с учетом дистанционного электронного голосования составила 71,05%. Президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), предварительно, набирает в регионе 82,09%. Это беспрецедентно много. В новейшей российской истории явка в Свердловской области не была выше 62,35% (2018 год), а кандидат от Кремля набирал максимум 76,34% (2004 год). Это, а также ряд других обстоятельств — например, победа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) на выборах мэра Екатеринбурга в 2013-м, вышедшие на федеральный уровень несанкционированные протесты против строительства храма у драмтеатра в 2019-м, работа «Ельцин Центра», раздражающего консервативную часть российского истеблишмента, — сформировали образ уральской «столицы протеста». На фоне спецоперации РФ на Украине такие настроения в регионе «частично утихли», констатирует политолог Алексей Швайгерт. «Избиратели, которые были готовы протестно выявляться, отказались от своих прежних политических взглядов с учетом того, что идет СВО. То есть политические взгляды многих радикально настроенных людей сделали разворот на 360 градусов», — объяснил эксперт одну из причин высокого уровня поддержки действующего президента в регионе. Эта акция — едва ли не крупнейшая в стране — была одним из главных сюжетов кампании (хоть события официально и не связывают напрямую). Губернатору и его политическому заму Олегу Чемезову вместе с доверяющим им бизнесом удалось аккумулировать солидный призовой фонд — из 45 квартир, 100 «Москвичей», 2000 смартфонов и 20 мотоциклов «Урал». Итоги подведут 12 апреля. Впервые подобную технологию привлечения интереса к выборам применили на губернаторских выборах 2017 года. Затем пытались повторить на выборах президента в 2018-м, но администрация президента не согласовала, вспоминает госслужащий, бывший свидетелем тех переговоров. А сейчас Чемезову удалось защитить в администрации президента этот проект, добавил он. Кстати, по итогам выборов-2018 Куйвашев получил «пятерку»: он и его тогдашний зам Владимир Тунгусов доказали АП, что отказ работать на высокую явку (62,35% при средних по стране 67,54%) позитивно сказался на «качестве» голосования. Сейчас задача была другой: поскольку выборы носят референдумный характер, важно было привлечь на участки не менее 70% избирателей при «качестве» 80%. То есть обе задачи Куйвашев и его команда выполнили. «Демонстрация электоральной эффективности играет определяющую роль при распределении федеральных ресурсов. Справедливо ожидать, что запросы губернатора в Москву будут рассматриваться в приоритетном порядке. После успешной кампании 2018 года было именно так», — поделился источник, близкий к губернаторской резиденции. Комментируя резкий рост уровня поддержки Путина в Свердловской области, Швайгерт отметил, что, «безусловно, популярный региональный лидер определенным образом оказывает некое психотерапевтическое воздействие на избирателей». «Именно он приземляет сюда все инвестиционные проекты, федеральные деньги, решает, какие направления являются приоритетными, ремонтировать дороги или школы или то и другое», — сказал эксперт. «От хорошо работающего губернатора действительно многое зависит, у людей больше удовлетворенности от работы власти и в целом от ситуации. А эти факторы тоже непосредственно влияют на голосование. Нельзя напрямую сказать: губернатор хороший, поэтому такие прекрасные результаты. Но объективно в Свердловской области нет повода быть чем-то недовольными», — считает политолог Александр Белоусов. Мэр Орлов — один из ключевых участников куйвашевской команды — в разговоре с URA.RU, объясняя электоральный рекорд, заявил, что «изменения [в области и городе] видны невооруженным взглядом». А также подчеркнул особую роль визита Путина в регион 15 февраля. Глава государства посетил «Уралвагонзавод» и школу в Нижнем Тагиле, предприятие «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. «То, что президент одобрил ВСМ (высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург — Екатеринбург — прим. ред.), что будет завод [по производству поездов нового поколения]… Это новые компетенции, новая отрасль. Поездка президента к нам, — еще один импульс, все же видят, насколько хорошо он относится [к области]». Куйвашев тот визит пропускал. По официальной версии, из-за недомогания. Было и множество неофициальных — от внутриклановой борьбы до нарушения режима самоизоляции. «Все это чушь. Причина была именно такой, какую озвучил президент. И то, что увидеться не удалось, никак на его отношение к шефу не повлияло. Знаю, что чуть ли не в тот же день Путин подписал письма губернатора с различными хозяйственными просьбами», — поделился информированный источник в региональной власти. По его данным, успех на выборах Куйвашеву еще предстоит закрепить. В ближайшие недели АП инициирует соцопросы — и оценит легитимность кампаний на местах. «Это третий KPI — помимо явки и „качества“. Если респонденты скажут, что не верят в законность процесса, будут говорить о каких-либо нарушениях (голосование в Свердловской области прошло без существенных ЧП — прим. ред.), могут возникнуть вопросы», — сообщил источник.