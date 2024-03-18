Куйвашев решил примирить двух статусных дам, не разговаривавших год

18 марта 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев предложил забыть обиды Людмиле Бабушкиной и Татьяне Мерзляковой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попытался выступить в роли миротворца в прощеное воскресенье, 17 марта. И погасить давние противоречия между некогда близкими подругами — спикером регионального заксобрания Людмилой Бабушкиной и омбудсменом Татьяной Мерзляковой, поделился с URA.RU один из свидетелей сцены. Она произошла на встрече Куйвашева с узким кругом деятелей по итогам успешных для него президентских выборов. Бабушкина и Мерзлякова сидели друг напротив друга. Как утверждает осведомленный собеседник, около года назад между уважаемыми женщинами возникла некая «неприятная ситуация». Председатель парламента о ней якобы решила не распространяться, а ее подруга предпочла транслировать по кабинетам свою версию — возможно, несовпадающую с реальным положением дел. Бабушкина этого не поняла и всякую коммуникацию прекратила. На совместных мероприятиях она и Мерзлякова старались держаться поодаль, совместных фото избегали. «Их пытались примирить сразу несколько членов правительства. Но удалось лишь губернатору. Он предложил в прощеное воскресенье забыть обиды. Людмила Валентиновна согласилась только с третьего раза», — передал источник. Хотя другой собеседник утверждает, что якобы попытка оказалась неудачной: Бабушкина не стала просить прощения. Сама Людмила Бабушкина прокомментировать ситуацию затруднилась, но отметила, что ни с кем и не ссорилась. А Татьяна Мерзлякова на звонок агентства не ответила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попытался выступить в роли миротворца в прощеное воскресенье, 17 марта. И погасить давние противоречия между некогда близкими подругами — спикером регионального заксобрания Людмилой Бабушкиной и омбудсменом Татьяной Мерзляковой, поделился с URA.RU один из свидетелей сцены. Она произошла на встрече Куйвашева с узким кругом деятелей по итогам успешных для него президентских выборов. Бабушкина и Мерзлякова сидели друг напротив друга. Как утверждает осведомленный собеседник, около года назад между уважаемыми женщинами возникла некая «неприятная ситуация». Председатель парламента о ней якобы решила не распространяться, а ее подруга предпочла транслировать по кабинетам свою версию — возможно, несовпадающую с реальным положением дел. Бабушкина этого не поняла и всякую коммуникацию прекратила. На совместных мероприятиях она и Мерзлякова старались держаться поодаль, совместных фото избегали. «Их пытались примирить сразу несколько членов правительства. Но удалось лишь губернатору. Он предложил в прощеное воскресенье забыть обиды. Людмила Валентиновна согласилась только с третьего раза», — передал источник. Хотя другой собеседник утверждает, что якобы попытка оказалась неудачной: Бабушкина не стала просить прощения. Сама Людмила Бабушкина прокомментировать ситуацию затруднилась, но отметила, что ни с кем и не ссорилась. А Татьяна Мерзлякова на звонок агентства не ответила.