В Амурской области 13 горняков завалило на руднике

18 марта 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Горняки оказались заблокированными на руднике в Амурской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Обвал горных пород произошел на руднике в Амурской области. Под завалами могут находиться более 10 человек. Об этом рассказали в оперативных службах. «На руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород на участке подземных работ. Под завалами могут находиться более 10 человек», — рассказали в оперативных службах. Их информацию передает ТАСС. Причины пока неизвестны. На место выехали специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода. Отмечается, что связи нет с 13 работниками рудника, к которому завален вход. Данные об обвале подтвердили и власти Зейского района. Обновлено в 20:00 (по мск): 13 человек находятся под завалами после обвала на руднике. Эту информацию сообщило МЧС России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвал горных пород произошел на руднике в Амурской области. Под завалами могут находиться более 10 человек. Об этом рассказали в оперативных службах. «На руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород на участке подземных работ. Под завалами могут находиться более 10 человек», — рассказали в оперативных службах. Их информацию передает ТАСС. Причины пока неизвестны. На место выехали специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода. Отмечается, что связи нет с 13 работниками рудника, к которому завален вход. Данные об обвале подтвердили и власти Зейского района. Обновлено в 20:00 (по мск): 13 человек находятся под завалами после обвала на руднике. Эту информацию сообщило МЧС России.