В Амурской области 13 горняков завалило на руднике

Обвал горных пород произошел на руднике в Амурской области. Под завалами могут находиться более 10 человек. Об этом рассказали в оперативных службах.
«На руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород на участке подземных работ. Под завалами могут находиться более 10 человек», — рассказали в оперативных службах. Их информацию передает ТАСС.
Причины пока неизвестны. На место выехали специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода. Отмечается, что связи нет с 13 работниками рудника, к которому завален вход. Данные об обвале подтвердили и власти Зейского района.
Обновлено в 20:00 (по мск):
13 человек находятся под завалами после обвала на руднике. Эту информацию сообщило МЧС России.
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