В Амурской области 13 горняков завалило на руднике

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер
Горняки оказались заблокированными на руднике в Амурской области Фото:

Обвал горных пород произошел на руднике в Амурской области. Под завалами могут находиться более 10 человек. Об этом рассказали в оперативных службах.

«На руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород на участке подземных работ. Под завалами могут находиться более 10 человек», — рассказали в оперативных службах. Их информацию передает ТАСС.

Причины пока неизвестны. На место выехали специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода. Отмечается, что связи нет с 13 работниками рудника, к которому завален вход. Данные об обвале подтвердили и власти Зейского района.

Обновлено в 20:00 (по мск):

13 человек находятся под завалами после обвала на руднике. Эту информацию сообщило МЧС России.

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Обвал горных пород произошел на руднике в Амурской области. Под завалами могут находиться более 10 человек. Об этом рассказали в оперативных службах. «На руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород на участке подземных работ. Под завалами могут находиться более 10 человек», — рассказали в оперативных службах. Их информацию передает ТАСС. Причины пока неизвестны. На место выехали специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода. Отмечается, что связи нет с 13 работниками рудника, к которому завален вход. Данные об обвале подтвердили и власти Зейского района. Обновлено в 20:00 (по мск): 13 человек находятся под завалами после обвала на руднике. Эту информацию сообщило МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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