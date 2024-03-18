В Екатеринбурге загорелась квартира в новостройке. Видео

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На месте работают пожарные (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском микрорайоне Светлый загорелась квартира. По словам очевидцев, дверь в нее была открыта, а внутри никого не было.

«Пожар в микрорайоне Светлый, 8. В квартире нет никого. Причем она (квартира — прим. URA.RU) открыта», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что на месте работают пожарные.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В екатеринбургском микрорайоне Светлый загорелась квартира. По словам очевидцев, дверь в нее была открыта, а внутри никого не было. «Пожар в микрорайоне Светлый, 8. В квартире нет никого. Причем она (квартира — прим. URA.RU) открыта», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что на месте работают пожарные. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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