На месте работают пожарные (архивное фото)
В екатеринбургском микрорайоне Светлый загорелась квартира. По словам очевидцев, дверь в нее была открыта, а внутри никого не было.
«Пожар в микрорайоне Светлый, 8. В квартире нет никого. Причем она (квартира — прим. URA.RU) открыта», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что на месте работают пожарные.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
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