Свердловский омбудсмен предложила запретить фотографировать бюллетени на выборах

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, оценив законодательство Узбекистана, предложила запретить фотографировать бюллетени в кабинках на выборах. Об этом она рассказала журналисту URA.RU.
«В Узбекистане президент на выборах на законодательном уровне запретил фотографии бюллетеней в кабинках… Участки снимать — пожалуйста, но фотография бюллетеней внутри кабинки исключается», — сказала Мерзлякова. Данную инициативу она направила в МИД России. По ее словам, предложением там заинтересовались.
Запрет коснется непосредственно голосующих. Омбудсмен добавила, что сделано это будет для того, чтобы разные заинтересованные лица не могли заставлять работников бюджетной сферы отчитываться о явке на выборы или покупать голоса, когда для получения денег нужно показать снимок бюллетеня с отметкой. В отношении бюджетников она отметила, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев «против того, чтобы так унижали людей».
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