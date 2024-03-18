Победа Путина на выборах создала новую политическую реальность

18 марта 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Политологи обсудили результаты Владимира Путина на выборах президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предварительные итоги Владимира Путина на выборах президента России можно охарактеризовать как «супербольшинство». Такой термин озвучили политологи на круглом столе «Выборы президента 2024: О чем говорят результаты», который проводился до публикации окончательных результатов голосования. Эксперты в том числе привели несколько факторов, которые стали решающими в предварительных результатах голосования. «„Супербольшинство“ — термин, который мы предлагаем для обозначения новой политической реальности, которая родилась в результате этих выборов. Супербольшинство насчитывает порядка 76 млн человек — беспрецедентное число, которого не было никогда за всю историю выборов в России, начиная с 1991 года. Это, конечно, не случайно. И это та реальность, которая будет определять нашу политическую ситуацию, политическое развитие на годы вперед», — сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. В самом разгаре дискуссии политологов, Центральный избирательный комитет (ЦИК) опубликовал итоги выборов президента России. Итоговая явка составила 77,44%. А после обработки 100% протоколов, Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Федоров заявил, что результаты электорального расчета можно считать успешными Фото: Роман Наумов © URA.RU Федоров сообщил, что результаты электорального расчета можно считать успешными. Он сообщил, что предварительные результаты отличаются от прогнозируемых только по двум параметрам — явка и результат Владимира Путина: «По явке мы ожидали 71%. Факт 77,44%. По итоговым результатам Путина ожидали 82%. Факт — 87,3%. Это единственное отклонение, все остальное укладывается в наши ожидания, все логично и последовательно», — отметил он. Гендиректор ВЦИОМ пояснил, что высокая явка и предварительные результаты Путина являются следствием насыщенной информационной, политической и военной повесток последней недели и в дни голосования. Кроме того, он перечислил еще несколько факторов, в частности «донбасский консенсус» в обществе, широкий запрос россиян на величие и гордость, на стабильность и защиту страны. В том числе речь и о хороших социально-экономических итогах года, которые вернули стране престиж. Избиратель, по словам Федорова, связывает эти факторы именно с фигурой Владимира Путина. Чеснаков рассказал о «порой чрезмерной чувствительности властей» к запросам общества Фото: Роман Наумов © URA.RU Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков согласился с мнением Федорова, а также отметил ряд факторов, которые могли стать причиной высоких результатов Владимира Путина: «Трехдневное голосование, дистанционное электронное голосование, организация избирательного процесса, конечно же, имели значение. Но в первую очередь имеет значение идеологически-ценностные факторы, которые сформировали настроение избирателей, и запросы, которые Путину удалось в своей программе продемонстрировать — это и социальные программы, которые реализовывались, начиная с момента, когда Путин стал президентом. Если посмотреть на все его выступления, майские указы, начиная с 2012 года, это всегда стратегическое ориентирование на долгие годы вперед». Чеснаков также рассказал, что большую роль сыграла «порой чрезмерная чувствительность властей» к запросам общества. Он утверждает, что иногда это мешает чиновникам, поскольку инфраструктура выстроена так, что при появлении проблем или запросов, «власти тут же реагируют, создают условия, чтобы эти проблемы решить». В том числе политолог отметил беспрецедентную консолидацию избирателей вокруг Путина, а также флага, которая образовалась два года назад и «никуда не пропала». Также он подчеркнул, что на высокие результаты повлияло давление со стороны Запада. По его словам, россияне выбрали кандидата, который продемонстрировал, что может дать жесткое сопротивление недружественным странам и попыткам давления на страну. Политолог Данилин напомнил, что президентская кампания проходила на фоне беспрецедентного давления на Россию со стороны недружественных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин напомнил, что президентская кампания проходила на фоне беспрецедентного давления на Россию со стороны недружественных стран. Он подчеркнул, что страны Запада и Украина всячески пытались сорвать выборы президента обстрелами избирательных участков, атаками дронов, хакерскими атаками и другими действиями. «Но они получили жесткий ответ. Несмотря на запугивания, удары ракет и БПЛА, люди пошли на выборы. Так они сказали „нет“ давлению и провокациям. Россияне ответили на это беспрецедентной готовностью к объединению», — сказал эксперт. «Фигура Путина воспринималась избирателями безальтернативно с точки зрения смысла. Действительно, выборы были конкурентными, но альтернативы курсу Путина люди не видели, — продолжил Чеснаков. — Они не доверяли, тем самым конкурентам. Конкурентность была обеспечена, а альтернативности, как наличия программ, стратегии, конечно же, не появлялось. Избиратель не дурак, он в первую очередь ориентируется не только на то, что написано в программе, но и на то, насколько способен этот самый автор программы эту программу реализовать». Политологи собрались за круглым столом, чтобы обсудить результаты выборов в России Фото: Даниил Глухов © Еще одним качественным фактором, который позитивно повлиял на результаты, стала эмоциональная составляющая, утверждает заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов. Он пояснил, что все мероприятия с участием Владимира Путина сопровождались тремя видами эмоций: гордость, уверенность и надежда. В качестве примера политолог привел выставку «Россия» на ВДНХ, которую президент посещал четыре раза, Всемирный фестиваль молодежи в Сочи и «Игры Будущего» в Казани. В том числе эмоционально окрашенным было и послание президента Федеральному Собранию. Все это, по словам политолога, позволило «доформировать» у россиян образ Путина как кандидата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предварительные итоги Владимира Путина на выборах президента России можно охарактеризовать как «супербольшинство». Такой термин озвучили политологи на круглом столе «Выборы президента 2024: О чем говорят результаты», который проводился до публикации окончательных результатов голосования. Эксперты в том числе привели несколько факторов, которые стали решающими в предварительных результатах голосования. «„Супербольшинство“ — термин, который мы предлагаем для обозначения новой политической реальности, которая родилась в результате этих выборов. Супербольшинство насчитывает порядка 76 млн человек — беспрецедентное число, которого не было никогда за всю историю выборов в России, начиная с 1991 года. Это, конечно, не случайно. И это та реальность, которая будет определять нашу политическую ситуацию, политическое развитие на годы вперед», — сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. В самом разгаре дискуссии политологов, Центральный избирательный комитет (ЦИК) опубликовал итоги выборов президента России. Итоговая явка составила 77,44%. А после обработки 100% протоколов, Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Федоров сообщил, что результаты электорального расчета можно считать успешными. Он сообщил, что предварительные результаты отличаются от прогнозируемых только по двум параметрам — явка и результат Владимира Путина: «По явке мы ожидали 71%. Факт 77,44%. По итоговым результатам Путина ожидали 82%. Факт — 87,3%. Это единственное отклонение, все остальное укладывается в наши ожидания, все логично и последовательно», — отметил он. Гендиректор ВЦИОМ пояснил, что высокая явка и предварительные результаты Путина являются следствием насыщенной информационной, политической и военной повесток последней недели и в дни голосования. Кроме того, он перечислил еще несколько факторов, в частности «донбасский консенсус» в обществе, широкий запрос россиян на величие и гордость, на стабильность и защиту страны. В том числе речь и о хороших социально-экономических итогах года, которые вернули стране престиж. Избиратель, по словам Федорова, связывает эти факторы именно с фигурой Владимира Путина. Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков согласился с мнением Федорова, а также отметил ряд факторов, которые могли стать причиной высоких результатов Владимира Путина: «Трехдневное голосование, дистанционное электронное голосование, организация избирательного процесса, конечно же, имели значение. Но в первую очередь имеет значение идеологически-ценностные факторы, которые сформировали настроение избирателей, и запросы, которые Путину удалось в своей программе продемонстрировать — это и социальные программы, которые реализовывались, начиная с момента, когда Путин стал президентом. Если посмотреть на все его выступления, майские указы, начиная с 2012 года, это всегда стратегическое ориентирование на долгие годы вперед». Чеснаков также рассказал, что большую роль сыграла «порой чрезмерная чувствительность властей» к запросам общества. Он утверждает, что иногда это мешает чиновникам, поскольку инфраструктура выстроена так, что при появлении проблем или запросов, «власти тут же реагируют, создают условия, чтобы эти проблемы решить». В том числе политолог отметил беспрецедентную консолидацию избирателей вокруг Путина, а также флага, которая образовалась два года назад и «никуда не пропала». Также он подчеркнул, что на высокие результаты повлияло давление со стороны Запада. По его словам, россияне выбрали кандидата, который продемонстрировал, что может дать жесткое сопротивление недружественным странам и попыткам давления на страну. Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин напомнил, что президентская кампания проходила на фоне беспрецедентного давления на Россию со стороны недружественных стран. Он подчеркнул, что страны Запада и Украина всячески пытались сорвать выборы президента обстрелами избирательных участков, атаками дронов, хакерскими атаками и другими действиями. «Но они получили жесткий ответ. Несмотря на запугивания, удары ракет и БПЛА, люди пошли на выборы. Так они сказали „нет“ давлению и провокациям. Россияне ответили на это беспрецедентной готовностью к объединению», — сказал эксперт. «Фигура Путина воспринималась избирателями безальтернативно с точки зрения смысла. Действительно, выборы были конкурентными, но альтернативы курсу Путина люди не видели, — продолжил Чеснаков. — Они не доверяли, тем самым конкурентам. Конкурентность была обеспечена, а альтернативности, как наличия программ, стратегии, конечно же, не появлялось. Избиратель не дурак, он в первую очередь ориентируется не только на то, что написано в программе, но и на то, насколько способен этот самый автор программы эту программу реализовать». Еще одним качественным фактором, который позитивно повлиял на результаты, стала эмоциональная составляющая, утверждает заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов. Он пояснил, что все мероприятия с участием Владимира Путина сопровождались тремя видами эмоций: гордость, уверенность и надежда. В качестве примера политолог привел выставку «Россия» на ВДНХ, которую президент посещал четыре раза, Всемирный фестиваль молодежи в Сочи и «Игры Будущего» в Казани. В том числе эмоционально окрашенным было и послание президента Федеральному Собранию. Все это, по словам политолога, позволило «доформировать» у россиян образ Путина как кандидата.