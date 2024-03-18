В Первоуральске пропал 72-летний Владимир Лимонов, страдающий деменцией. Его местонахождение неизвестно с 4 марта. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Пропал Владимир Лимонов, 72 года. Ушел 4 марта ориентировочно в 06:00 в неизвестном направлении с района Хромпик (Первоуральск — прим. URA.RU). Пенсионер страдает деменцией», — сказано в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».
Особые приметы мужчины: рост примерно 170 сантиметров, глаза карие, на левой руке не разгибаются два пальца (мизинец и безымянный). Был одет в черный пуховик с мехом, черную шапку, темно-синие джинсы и черные ботинки.
Пенсионер может находиться в другом городе. Если вы видели Владимира или знаете, где он находится, сообщите по номеру 8 (982) 618-94-30 (Анастасия) или по телефону 112.
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