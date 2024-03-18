18 марта 2024

Минздрав РФ выделит субсидии на лечение гепатита С в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Тюменская область получит почти 64 миллиона на лечение гепатита С Фото:

Минздрав РФ распределил по регионам субсидии на покупку лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом С. Всего за три года Тюменская область получит 63 миллиона 833,6 тысячи рублей, указано в утвержденном правительством документе, который расположен на официальном портале опубликования правовых актов.

«Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета … [для лиц] с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“. … Тюменской области в 2024 году выделить 24 миллиона 615 тысяч рублей, в 2025 году — 23 миллиона 189,4 тысячи рублей, а в 2026 — 16 миллионов 29,2 тысячи рублей», — написано в распоряжении.

В 2024 году на финансирование лекарств для больных гепатитом С российские власти потратят 4,5 миллиардов рублей. Всего на эти цели предусмотрено 18 миллиардов рублей.

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Минздрав РФ распределил по регионам субсидии на покупку лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом С. Всего за три года Тюменская область получит 63 миллиона 833,6 тысячи рублей, указано в утвержденном правительством документе, который расположен на официальном портале опубликования правовых актов. «Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета … [для лиц] с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“. … Тюменской области в 2024 году выделить 24 миллиона 615 тысяч рублей, в 2025 году — 23 миллиона 189,4 тысячи рублей, а в 2026 — 16 миллионов 29,2 тысячи рублей», — написано в распоряжении. В 2024 году на финансирование лекарств для больных гепатитом С российские власти потратят 4,5 миллиардов рублей. Всего на эти цели предусмотрено 18 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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