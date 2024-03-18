Минздрав РФ выделит субсидии на лечение гепатита С в Тюменской области

19 марта 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Тюменская область получит почти 64 миллиона на лечение гепатита С Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минздрав РФ распределил по регионам субсидии на покупку лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом С. Всего за три года Тюменская область получит 63 миллиона 833,6 тысячи рублей, указано в утвержденном правительством документе, который расположен на официальном портале опубликования правовых актов. «Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета … [для лиц] с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“. … Тюменской области в 2024 году выделить 24 миллиона 615 тысяч рублей, в 2025 году — 23 миллиона 189,4 тысячи рублей, а в 2026 — 16 миллионов 29,2 тысячи рублей», — написано в распоряжении. В 2024 году на финансирование лекарств для больных гепатитом С российские власти потратят 4,5 миллиардов рублей. Всего на эти цели предусмотрено 18 миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минздрав РФ распределил по регионам субсидии на покупку лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом С. Всего за три года Тюменская область получит 63 миллиона 833,6 тысячи рублей, указано в утвержденном правительством документе, который расположен на официальном портале опубликования правовых актов. «Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета … [для лиц] с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“. … Тюменской области в 2024 году выделить 24 миллиона 615 тысяч рублей, в 2025 году — 23 миллиона 189,4 тысячи рублей, а в 2026 — 16 миллионов 29,2 тысячи рублей», — написано в распоряжении. В 2024 году на финансирование лекарств для больных гепатитом С российские власти потратят 4,5 миллиардов рублей. Всего на эти цели предусмотрено 18 миллиардов рублей.