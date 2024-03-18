Минздрав РФ выделит субсидии на лечение гепатита С в Тюменской области

Минздрав РФ распределил по регионам субсидии на покупку лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом С. Всего за три года Тюменская область получит 63 миллиона 833,6 тысячи рублей, указано в утвержденном правительством документе, который расположен на официальном портале опубликования правовых актов.
«Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета … [для лиц] с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“. … Тюменской области в 2024 году выделить 24 миллиона 615 тысяч рублей, в 2025 году — 23 миллиона 189,4 тысячи рублей, а в 2026 — 16 миллионов 29,2 тысячи рублей», — написано в распоряжении.
В 2024 году на финансирование лекарств для больных гепатитом С российские власти потратят 4,5 миллиардов рублей. Всего на эти цели предусмотрено 18 миллиардов рублей.
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