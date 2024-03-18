18 марта 2024

Песни Shaman и Газманова хотят включить в школьную программу

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Встреча параолимпийской сборной на Красной Площади в Москве. Москва, газманов олег
Песни Газманова «наполнены любовью к Родине» Фото:

Песни российских исполнителей Shaman (Ярослав Дронов), Олега Газманова и Николая Расторгуева могут включить в школьную программу. С предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. В Минпросвещения готовы рассмотреть возможность дополнения федеральной образовательной программы, передает «Парламентская газета».

«Предложения включить песни современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением», — сказал Колунов, слова которого приводит «Парламентская газета».

Свое предложение депутат отправил министру просвещения Сергею Кравцову. Колунов указал, что патриотические песни привьют детям чувство любви к Родине и гордости за страну.

На обращение Колунова уже получен официальный ответ от Минпросвещения. Ведомство готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по предмету «Музыка» патриотическими песнями современных авторов, говорится в ответе.

Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина ранее на заседании комиссии объявила, что в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина были включены 346 человек. В их число попал Shaman, певица Лариса Долина, актер Сергей Безруков и другие. URA.RU в своем материале собрало всех самых известных россиян, которые вошли в данный перечень.

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Песни российских исполнителей Shaman (Ярослав Дронов), Олега Газманова и Николая Расторгуева могут включить в школьную программу. С предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. В Минпросвещения готовы рассмотреть возможность дополнения федеральной образовательной программы, передает «Парламентская газета». «Предложения включить песни современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением», — сказал Колунов, слова которого приводит «Парламентская газета». Свое предложение депутат отправил министру просвещения Сергею Кравцову. Колунов указал, что патриотические песни привьют детям чувство любви к Родине и гордости за страну. На обращение Колунова уже получен официальный ответ от Минпросвещения. Ведомство готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по предмету «Музыка» патриотическими песнями современных авторов, говорится в ответе. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина ранее на заседании комиссии объявила, что в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина были включены 346 человек. В их число попал Shaman, певица Лариса Долина, актер Сергей Безруков и другие. URA.RU в своем материале собрало всех самых известных россиян, которые вошли в данный перечень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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