Песни Shaman и Газманова хотят включить в школьную программу

19 марта 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

Песни Газманова «наполнены любовью к Родине» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Песни российских исполнителей Shaman (Ярослав Дронов), Олега Газманова и Николая Расторгуева могут включить в школьную программу. С предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. В Минпросвещения готовы рассмотреть возможность дополнения федеральной образовательной программы, передает «Парламентская газета». «Предложения включить песни современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением», — сказал Колунов, слова которого приводит «Парламентская газета». Свое предложение депутат отправил министру просвещения Сергею Кравцову. Колунов указал, что патриотические песни привьют детям чувство любви к Родине и гордости за страну. На обращение Колунова уже получен официальный ответ от Минпросвещения. Ведомство готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по предмету «Музыка» патриотическими песнями современных авторов, говорится в ответе. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина ранее на заседании комиссии объявила, что в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина были включены 346 человек. В их число попал Shaman, певица Лариса Долина, актер Сергей Безруков и другие. URA.RU в своем материале собрало всех самых известных россиян, которые вошли в данный перечень. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Песни российских исполнителей Shaman (Ярослав Дронов), Олега Газманова и Николая Расторгуева могут включить в школьную программу. С предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. В Минпросвещения готовы рассмотреть возможность дополнения федеральной образовательной программы, передает «Парламентская газета». «Предложения включить песни современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением», — сказал Колунов, слова которого приводит «Парламентская газета». Свое предложение депутат отправил министру просвещения Сергею Кравцову. Колунов указал, что патриотические песни привьют детям чувство любви к Родине и гордости за страну. На обращение Колунова уже получен официальный ответ от Минпросвещения. Ведомство готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по предмету «Музыка» патриотическими песнями современных авторов, говорится в ответе. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина ранее на заседании комиссии объявила, что в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина были включены 346 человек. В их число попал Shaman, певица Лариса Долина, актер Сергей Безруков и другие. URA.RU в своем материале собрало всех самых известных россиян, которые вошли в данный перечень.