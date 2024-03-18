Два крупнейших банка РФ создадут канал экстренного реагирования

«Сбербанк» и «Тинькофф банк» — крупнейшие банки по количеству активных розничных клиентов — работают над созданием канала экстренного реагирования. Об этом рассказали их представители.
«Два крупнейших банка по количеству активных розничных клиентов — „Сбер“ и „Тинькофф банк“ — работают над созданием специального канала для оперативного решения экстренных ситуаций клиентов. В тех случаях, когда проблема требует взаимодействия двух кредитных организаций», — рассказали представители, их слова передает газета «Ведомости».
Для создания канала выбраны самые распространенные и сложные ситуации. Одна из них — случайный перевод не тому человеку. Такое объединение позволит решать вопросы, в которых требуется связаться с другим банком, и даст возможность помочь сотням тысяч клиентов в месяц.
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