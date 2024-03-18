Два крупнейших банка РФ создадут канал экстренного реагирования

19 марта 2024 в 04:32 Размер текста - 17 +

Банковский канал экстренного реагирования позволит помочь сотням тысяч клиентов в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Сбербанк» и «Тинькофф банк» — крупнейшие банки по количеству активных розничных клиентов — работают над созданием канала экстренного реагирования. Об этом рассказали их представители. «Два крупнейших банка по количеству активных розничных клиентов — „Сбер“ и „Тинькофф банк“ — работают над созданием специального канала для оперативного решения экстренных ситуаций клиентов. В тех случаях, когда проблема требует взаимодействия двух кредитных организаций», — рассказали представители, их слова передает газета «Ведомости». Для создания канала выбраны самые распространенные и сложные ситуации. Одна из них — случайный перевод не тому человеку. Такое объединение позволит решать вопросы, в которых требуется связаться с другим банком, и даст возможность помочь сотням тысяч клиентов в месяц. Ранее россиян предупредили, что мошенники придумали новый способ кражи денег через экран смартфона. Злоумышленники действуют в паре и запугивают жертву за несколько звонков, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Сбербанк» и «Тинькофф банк» — крупнейшие банки по количеству активных розничных клиентов — работают над созданием канала экстренного реагирования. Об этом рассказали их представители. «Два крупнейших банка по количеству активных розничных клиентов — „Сбер“ и „Тинькофф банк“ — работают над созданием специального канала для оперативного решения экстренных ситуаций клиентов. В тех случаях, когда проблема требует взаимодействия двух кредитных организаций», — рассказали представители, их слова передает газета «Ведомости». Для создания канала выбраны самые распространенные и сложные ситуации. Одна из них — случайный перевод не тому человеку. Такое объединение позволит решать вопросы, в которых требуется связаться с другим банком, и даст возможность помочь сотням тысяч клиентов в месяц. Ранее россиян предупредили, что мошенники придумали новый способ кражи денег через экран смартфона. Злоумышленники действуют в паре и запугивают жертву за несколько звонков, передает телеканал 360.