18 марта 2024

ЯНАО вошел в тройку регионов с самыми высокими зарплатами в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские специалисты по добыче нефти и газа получают в среднем 220 тысяч рублей в месяц Фото:

Ямальские специалисты по добыче нефти и газа заняли третью строчку рейтинга самых высоких зарплат в России. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

«Самую высокую зарплату в России получают московские финансисты — в среднем они зарабатывают около 250 тысяч рублей в месяц. За ними с отставанием в 20-30 тысяч идут специалисты, занятые в нефте- и газодобыче, из Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа», — написало агентство.

Средняя зарплата у специалистов по добыче нефти и газа в ЯНАО — 220 тысяч рублей. Последнюю строчку занимает Республика Калмыкия — самые высокие зарплаты там у госслужащих, они составляют в среднем 47 тысяч рублей.

В прошлом году Ямал также занимал третью строчку. Зарплаты в округе были на 45% больше, чем в среднем по стране.

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Ямальские специалисты по добыче нефти и газа заняли третью строчку рейтинга самых высоких зарплат в России. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. «Самую высокую зарплату в России получают московские финансисты — в среднем они зарабатывают около 250 тысяч рублей в месяц. За ними с отставанием в 20-30 тысяч идут специалисты, занятые в нефте- и газодобыче, из Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа», — написало агентство. Средняя зарплата у специалистов по добыче нефти и газа в ЯНАО — 220 тысяч рублей. Последнюю строчку занимает Республика Калмыкия — самые высокие зарплаты там у госслужащих, они составляют в среднем 47 тысяч рублей. В прошлом году Ямал также занимал третью строчку. Зарплаты в округе были на 45% больше, чем в среднем по стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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