ЯНАО вошел в тройку регионов с самыми высокими зарплатами в России

19 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Ямальские специалисты по добыче нефти и газа получают в среднем 220 тысяч рублей в месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ямальские специалисты по добыче нефти и газа заняли третью строчку рейтинга самых высоких зарплат в России. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. «Самую высокую зарплату в России получают московские финансисты — в среднем они зарабатывают около 250 тысяч рублей в месяц. За ними с отставанием в 20-30 тысяч идут специалисты, занятые в нефте- и газодобыче, из Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа», — написало агентство. Средняя зарплата у специалистов по добыче нефти и газа в ЯНАО — 220 тысяч рублей. Последнюю строчку занимает Республика Калмыкия — самые высокие зарплаты там у госслужащих, они составляют в среднем 47 тысяч рублей. В прошлом году Ямал также занимал третью строчку. Зарплаты в округе были на 45% больше, чем в среднем по стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямальские специалисты по добыче нефти и газа заняли третью строчку рейтинга самых высоких зарплат в России. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. «Самую высокую зарплату в России получают московские финансисты — в среднем они зарабатывают около 250 тысяч рублей в месяц. За ними с отставанием в 20-30 тысяч идут специалисты, занятые в нефте- и газодобыче, из Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа», — написало агентство. Средняя зарплата у специалистов по добыче нефти и газа в ЯНАО — 220 тысяч рублей. Последнюю строчку занимает Республика Калмыкия — самые высокие зарплаты там у госслужащих, они составляют в среднем 47 тысяч рублей. В прошлом году Ямал также занимал третью строчку. Зарплаты в округе были на 45% больше, чем в среднем по стране.