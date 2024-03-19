Сенатор Рид: США хотят поставить оружие Украине ради нового наступления на Крым

19 марта 2024 в 06:25 Размер текста - 17 +

США планируют помочь ВСУ сделать Крым более досягаемым для атак Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Крым вернулся в состав России Дальнейшая военная помощь Вашингтона должна позволить ВСУ наносить удары по всей территории Крыма. Новое наступление намечено на 2025 год, заявил глава комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид. «В 2025 году должна начаться новая наступательная операция, по итогам которой они (ВСУ — прим. URA.RU) оказались бы в состоянии наносить удары по всему Крыму», — приводит ТАСС высказывание Джека Рида. По словам сенатора, смещение вектора атак якобы может затруднить положение российских военнослужащих и вынудит Москву «сесть за стол переговоров». Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать все возможное для возвращения региона Украине. По мнению постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова, Запад не признает результаты референдума из-за срыва своих планов по созданию военной базы в Севастополе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, отметил, что Крым и Севастополь де-юре и де-факто являются неотъемлемой частью России. Это решение было принято 10 лет назад в полном соответствии с международным правом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дальнейшая военная помощь Вашингтона должна позволить ВСУ наносить удары по всей территории Крыма. Новое наступление намечено на 2025 год, заявил глава комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид. «В 2025 году должна начаться новая наступательная операция, по итогам которой они (ВСУ — прим. URA.RU) оказались бы в состоянии наносить удары по всему Крыму», — приводит ТАСС высказывание Джека Рида. По словам сенатора, смещение вектора атак якобы может затруднить положение российских военнослужащих и вынудит Москву «сесть за стол переговоров». Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать все возможное для возвращения региона Украине. По мнению постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова, Запад не признает результаты референдума из-за срыва своих планов по созданию военной базы в Севастополе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, отметил, что Крым и Севастополь де-юре и де-факто являются неотъемлемой частью России. Это решение было принято 10 лет назад в полном соответствии с международным правом.