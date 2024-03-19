Amur Mash: на руднике, где находятся попавшие под завал горняки, произошел взрыв

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Из-за взрыва на руднике, где завалило горняков, в шахте на 15 метров поднялась вода Фото:

На золотодобывающем руднике «Пионер», где находятся попавшие под завал горняки, произошел взрыв. После него вода в шахте поднялась примерно на 15 метров, сообщает Amur Mash.

«Час назад на золотодобывающем руднике „Пионер“ произошел взрыв. Вода в шахте поднялась на 15 метров», — написано в telegram-канале издания.

Сейчас воду откачивают насосами. На место происшествия направлены вертолет Ми-8 из Хабаровска и наземная опергруппа из Амурской области.

URA.RU отправило запросы в пресс-службы рудника и МЧС по Амурской области. Ответы ожидаются.

В Амурской области на руднике произошел обвал горных пород. По предварительной информации, 15 человек могут находиться под завалами. Проводятся работы по восстановлению связи с горняками. URA.RU собрало всю известную информацию о произошедшем в единый материал.

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На золотодобывающем руднике «Пионер», где находятся попавшие под завал горняки, произошел взрыв. После него вода в шахте поднялась примерно на 15 метров, сообщает Amur Mash. «Час назад на золотодобывающем руднике „Пионер“ произошел взрыв. Вода в шахте поднялась на 15 метров», — написано в telegram-канале издания. Сейчас воду откачивают насосами. На место происшествия направлены вертолет Ми-8 из Хабаровска и наземная опергруппа из Амурской области. URA.RU отправило запросы в пресс-службы рудника и МЧС по Амурской области. Ответы ожидаются. В Амурской области на руднике произошел обвал горных пород. По предварительной информации, 15 человек могут находиться под завалами. Проводятся работы по восстановлению связи с горняками. URA.RU собрало всю известную информацию о произошедшем в единый материал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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