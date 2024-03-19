Amur Mash: на руднике, где находятся попавшие под завал горняки, произошел взрыв

На золотодобывающем руднике «Пионер», где находятся попавшие под завал горняки, произошел взрыв. После него вода в шахте поднялась примерно на 15 метров, сообщает Amur Mash.
«Час назад на золотодобывающем руднике „Пионер“ произошел взрыв. Вода в шахте поднялась на 15 метров», — написано в telegram-канале издания.
Сейчас воду откачивают насосами. На место происшествия направлены вертолет Ми-8 из Хабаровска и наземная опергруппа из Амурской области.
URA.RU отправило запросы в пресс-службы рудника и МЧС по Амурской области. Ответы ожидаются.
В Амурской области на руднике произошел обвал горных пород. По предварительной информации, 15 человек могут находиться под завалами. Проводятся работы по восстановлению связи с горняками. URA.RU собрало всю известную информацию о произошедшем в единый материал.
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