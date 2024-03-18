В ЯНАО из-за погоды закрыли несколько дорог

Из-за метели и ветра в ЯНАО закрыли две дороги и зимник
В ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий закрыли две дороги и зимник. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Ямала.
«Из-за неблагоприятных погодных условий закрыты дороги: Салехард — Надым, Подъезд к Аксарке. Зимники: Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — написано в telegram-канале ведомства.
В ряде районов ЯНАО 19 марта ожидается значительное усиление ветра и метели. Ночью температура воздуха будет варьироваться от -11 до -22 градусов, а днем от -5 до -15.
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