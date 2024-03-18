18 марта 2024

В ЯНАО из-за погоды закрыли несколько дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
Из-за метели и ветра в ЯНАО закрыли две дороги и зимник Фото:

В ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий закрыли две дороги и зимник. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Ямала.

«Из-за неблагоприятных погодных условий закрыты дороги: Салехард — Надым, Подъезд к Аксарке. Зимники: Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — написано в telegram-канале ведомства.

В ряде районов ЯНАО 19 марта ожидается значительное усиление ветра и метели. Ночью температура воздуха будет варьироваться от -11 до -22 градусов, а днем от -5 до -15.

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В ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий закрыли две дороги и зимник. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Ямала. «Из-за неблагоприятных погодных условий закрыты дороги: Салехард — Надым, Подъезд к Аксарке. Зимники: Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — написано в telegram-канале ведомства. В ряде районов ЯНАО 19 марта ожидается значительное усиление ветра и метели. Ночью температура воздуха будет варьироваться от -11 до -22 градусов, а днем от -5 до -15.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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