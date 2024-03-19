Что категорически запрещено для очистки зубов дома: опасные народные методы

Врач Хило: активированный уголь при отбеливании зубов может повредить эмаль
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Использовать отбеливающие пасты можно максимум в течение одной или двух недель Фото:

Некоторые методы отбеливания зубов в домашних условиях могут навредить здоровью. Об этом рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Элина Хило. Так, использование активированного угля может привести к повреждению эмали.

«Использование активированного угля — еще один варварский и опасный метод отбеливания зубов дома. Кроме повреждения слизистой можно повредить эмаль», — сказала Хило в беседе с изданием «Газета.Ru». Она добавила, что опасны и отбеливающие пасты, поскольку использовать их допустимо максимум одну или две недели, а если пользоваться ими больше — это повредит твердые ткани зубов.

Кроме того, по словам стоматолога, не следует отбеливать зубы с помощью лимона, лимонной кислоты и перекиси — это повышает чувствительность и повреждает эмаль, а также приводит к ожогам слизистой. Последствиями различных народных методов отбеливания могут быть аллергия, раздражение и развитие кровоточивости десен, заключила Хило.

Ранее стоматолог-ортопед, имплантолог Владимир Лосев рассказал, что рекомендуется удалять зубы мудрости, если на соседних с ними зубах были установлены коронки, вкладки или пломбы. По его словам, это позволит избежать лишних проблем. Он также добавил, что рост зубов мудрости может вызвать воспаление.

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Некоторые методы отбеливания зубов в домашних условиях могут навредить здоровью. Об этом рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Элина Хило. Так, использование активированного угля может привести к повреждению эмали. «Использование активированного угля — еще один варварский и опасный метод отбеливания зубов дома. Кроме повреждения слизистой можно повредить эмаль», — сказала Хило в беседе с изданием «Газета.Ru». Она добавила, что опасны и отбеливающие пасты, поскольку использовать их допустимо максимум одну или две недели, а если пользоваться ими больше — это повредит твердые ткани зубов. Кроме того, по словам стоматолога, не следует отбеливать зубы с помощью лимона, лимонной кислоты и перекиси — это повышает чувствительность и повреждает эмаль, а также приводит к ожогам слизистой. Последствиями различных народных методов отбеливания могут быть аллергия, раздражение и развитие кровоточивости десен, заключила Хило. Ранее стоматолог-ортопед, имплантолог Владимир Лосев рассказал, что рекомендуется удалять зубы мудрости, если на соседних с ними зубах были установлены коронки, вкладки или пломбы. По его словам, это позволит избежать лишних проблем. Он также добавил, что рост зубов мудрости может вызвать воспаление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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