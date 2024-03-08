Стоматолог объяснил, надо ли удалять зубы мудрости

Стоматолог Лосев: зубы мудрости нужно удалять, если рядом есть зубы с пломбами
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога
Неудачное прорезывание зубов мудрости может вызвать воспаление, заявил Владимир Лосев Фото:

Рекомендуется удалять зубы мудрости, если на соседних с ними зубах были установлены коронки, вкладки или пломбы. Это позволит избежать лишних проблем. Об этом рассказал стоматолог-ортопед, имплантолог, главный врач стоматологической клиники «Мегастом». Владимир Лосев.

«Зубы мудрости могут принести немало проблем, если на соседние зубы устанавливаются коронки, вкладки, пломбы. В таком случае восьмерки лучше сразу же удалять», — передает слова Лосева «Газета.ру». Он также добавил, что рост зубов мудрости может вызвать воспаление. Такое обычно происходит в момент снижения иммунитета, например, при смене климата.

Лосев отметил, что людям, которые часто путешествуют, следует быть бдительными, так как зубы мудрости могут начать беспокоить в самый неудобный момент. Кроме того, восьмерка может нарушить соседний седьмой зуб, что приведет к потере обоих. Седьмые зубы играют важную роль в пережевывании пищи, и их потеря может потребовать проведения имплантации, заключил стоматолог.

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Рекомендуется удалять зубы мудрости, если на соседних с ними зубах были установлены коронки, вкладки или пломбы. Это позволит избежать лишних проблем. Об этом рассказал стоматолог-ортопед, имплантолог, главный врач стоматологической клиники «Мегастом». Владимир Лосев. «Зубы мудрости могут принести немало проблем, если на соседние зубы устанавливаются коронки, вкладки, пломбы. В таком случае восьмерки лучше сразу же удалять», — передает слова Лосева «Газета.ру». Он также добавил, что рост зубов мудрости может вызвать воспаление. Такое обычно происходит в момент снижения иммунитета, например, при смене климата. Лосев отметил, что людям, которые часто путешествуют, следует быть бдительными, так как зубы мудрости могут начать беспокоить в самый неудобный момент. Кроме того, восьмерка может нарушить соседний седьмой зуб, что приведет к потере обоих. Седьмые зубы играют важную роль в пережевывании пищи, и их потеря может потребовать проведения имплантации, заключил стоматолог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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