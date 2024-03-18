Спасенные из украинского плена бойцы вернулись в Свердловскую область

19 марта 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Уральцы, проходившие реабилитацию в столичных больницах, вернулись домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники спецоперации, которых вернули в ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной, возвратились в Свердловскую область после реабилитации в Москве. Некоторым военным понадобилась дополнительная медицинская помощь. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Все уральцы, которые были на лечении в Москве, вернулись на родину. После возвращения домой для некоторых военнослужащих была организована дополнительная реабилитация в других регионах, чтобы помочь им адаптироваться после пережитых трудностей. Часть солдат направили долечиваться в Чебаркуль и Самару», — отметила Мерзлякова. В результате переговоров между Россией и Украиной 8 февраля 100 российских военнослужащих вернулись на родину. Взамен были переданы 100 военнопленных ВСУ. После успешного обмена освобожденные российские военные были отправлены в Москву для прохождения лечения. Обмен был осуществлен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Вся актуальная информация о спецоперации — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники спецоперации, которых вернули в ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной, возвратились в Свердловскую область после реабилитации в Москве. Некоторым военным понадобилась дополнительная медицинская помощь. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Все уральцы, которые были на лечении в Москве, вернулись на родину. После возвращения домой для некоторых военнослужащих была организована дополнительная реабилитация в других регионах, чтобы помочь им адаптироваться после пережитых трудностей. Часть солдат направили долечиваться в Чебаркуль и Самару», — отметила Мерзлякова. В результате переговоров между Россией и Украиной 8 февраля 100 российских военнослужащих вернулись на родину. Взамен были переданы 100 военнопленных ВСУ. После успешного обмена освобожденные российские военные были отправлены в Москву для прохождения лечения. Обмен был осуществлен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Вся актуальная информация о спецоперации — в отдельном сюжете URA.RU.