18 марта 2024

Спасенные из украинского плена бойцы вернулись в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральцы, проходившие реабилитацию в столичных больницах, вернулись домой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации, которых вернули в ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной, возвратились в Свердловскую область после реабилитации в Москве. Некоторым военным понадобилась дополнительная медицинская помощь. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Все уральцы, которые были на лечении в Москве, вернулись на родину. После возвращения домой для некоторых военнослужащих была организована дополнительная реабилитация в других регионах, чтобы помочь им адаптироваться после пережитых трудностей. Часть солдат направили долечиваться в Чебаркуль и Самару», — отметила Мерзлякова.

В результате переговоров между Россией и Украиной 8 февраля 100 российских военнослужащих вернулись на родину. Взамен были переданы 100 военнопленных ВСУ. После успешного обмена освобожденные российские военные были отправлены в Москву для прохождения лечения. Обмен был осуществлен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Вся актуальная информация о спецоперации — в отдельном сюжете URA.RU.

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Участники спецоперации, которых вернули в ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной, возвратились в Свердловскую область после реабилитации в Москве. Некоторым военным понадобилась дополнительная медицинская помощь. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Все уральцы, которые были на лечении в Москве, вернулись на родину. После возвращения домой для некоторых военнослужащих была организована дополнительная реабилитация в других регионах, чтобы помочь им адаптироваться после пережитых трудностей. Часть солдат направили долечиваться в Чебаркуль и Самару», — отметила Мерзлякова. В результате переговоров между Россией и Украиной 8 февраля 100 российских военнослужащих вернулись на родину. Взамен были переданы 100 военнопленных ВСУ. После успешного обмена освобожденные российские военные были отправлены в Москву для прохождения лечения. Обмен был осуществлен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Вся актуальная информация о спецоперации — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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