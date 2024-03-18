18 марта 2024

В ЯНАО смертность на дорогах выросла почти в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, дтп, перевертыш, дорога, дорожная авария
С начала 2024 года на ямальских дорогах в 1213 зарегистрированных ДТП погибли 15 человек Фото:

На Ямале Госавтоинспекция отмечает почти троекратный рост смертности на дорогах. Так, с начала 2024 года на автомобильных трассах округа погибли 15 человек, 64 получили травмы, тогда как за тот же период прошлого года погибли шесть человек и 57 были травмированы.

«С начала 2024 года на ямальских дорогах в 1213 зарегистрированных ДТП погибли 15 человек и 64 получили травмы, в их числе семь детей», — сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Ямала. Как сообщалось годом ранее, за тот же период 2023 года сотрудники ГИБДД зафиксировали 1332 ДТП, шестеро погибших, 57 получивших травмы, в том числе три ребенка.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут — Салехард, возле поворота на Барсуковское месторождение автобус столкнулся с «Нивой». Очевидцы сообщили URA.RU о двух погибших в ДТП.

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На Ямале Госавтоинспекция отмечает почти троекратный рост смертности на дорогах. Так, с начала 2024 года на автомобильных трассах округа погибли 15 человек, 64 получили травмы, тогда как за тот же период прошлого года погибли шесть человек и 57 были травмированы. «С начала 2024 года на ямальских дорогах в 1213 зарегистрированных ДТП погибли 15 человек и 64 получили травмы, в их числе семь детей», — сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Ямала. Как сообщалось годом ранее, за тот же период 2023 года сотрудники ГИБДД зафиксировали 1332 ДТП, шестеро погибших, 57 получивших травмы, в том числе три ребенка. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут — Салехард, возле поворота на Барсуковское месторождение автобус столкнулся с «Нивой». Очевидцы сообщили URA.RU о двух погибших в ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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