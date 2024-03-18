18 марта 2024

В ХМАО на дорогах ввели ограничение движения из-за гололеда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Муслюмово. Челябинск., дорожный знак, муслюмово, указатель, скользкая дорога, трасса
На дорогах в ХМАО ввели ограничения скорости из-за скользкой дороги Фото:

В ХМАО на дорогах ввели ограничение скорости движения транспорта из-за гололеда. Водителям рекомендуется снизить скорость до 70 километров в час.

«В связи с понижением температуры и осадками в виде снега вводится ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автомобильных дорогах. Ограничение введено на пяти участках дорог: Нефтеюганск — Сургут с 43 по 59 км; Сургут — Лянтор с 13 по 43; Сургут — Нижневартовск с 13 по 34; Северный обход Сургута до 22 км — Восточная объездная до 24 км», — сообщили агентству в Управлении автомобильных дорог Югры.

Ранее URA.RU писало, что на «трассе смерти» в ХМАО ограничено движение из-за скользкой дороги. Ограничение затронуло участок с нулевого по 39 км дороги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО на дорогах ввели ограничение скорости движения транспорта из-за гололеда. Водителям рекомендуется снизить скорость до 70 километров в час. «В связи с понижением температуры и осадками в виде снега вводится ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автомобильных дорогах. Ограничение введено на пяти участках дорог: Нефтеюганск — Сургут с 43 по 59 км; Сургут — Лянтор с 13 по 43; Сургут — Нижневартовск с 13 по 34; Северный обход Сургута до 22 км — Восточная объездная до 24 км», — сообщили агентству в Управлении автомобильных дорог Югры. Ранее URA.RU писало, что на «трассе смерти» в ХМАО ограничено движение из-за скользкой дороги. Ограничение затронуло участок с нулевого по 39 км дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...