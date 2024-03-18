В ХМАО на дорогах ввели ограничение движения из-за гололеда

В ХМАО на дорогах ввели ограничение скорости движения транспорта из-за гололеда. Водителям рекомендуется снизить скорость до 70 километров в час.
«В связи с понижением температуры и осадками в виде снега вводится ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автомобильных дорогах. Ограничение введено на пяти участках дорог: Нефтеюганск — Сургут с 43 по 59 км; Сургут — Лянтор с 13 по 43; Сургут — Нижневартовск с 13 по 34; Северный обход Сургута до 22 км — Восточная объездная до 24 км», — сообщили агентству в Управлении автомобильных дорог Югры.
Ранее URA.RU писало, что на «трассе смерти» в ХМАО ограничено движение из-за скользкой дороги. Ограничение затронуло участок с нулевого по 39 км дороги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.