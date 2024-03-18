На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО ограничено движение для автомобилей

На трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО ограничили движение из-за скользкой дороги

18 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Дорога настолько скользкая, что пришлось ограничить проезд по ней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО ограничено движение из-за скользкой дороги. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». Эта дорога в народе получила название «трасса смерти». Такое имя ей присвоили из-за частых ДТП с летальным исходом. «По информации ГИБДД ХМАО на автодороге Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск) в связи с неблагоприятными погодными условиями и скользкостью введено ограничение движения для всех видов транспорта. Ограничение затронуло участок с нулевого по 39 км», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО 7 марта произошла авария из четырех машин. В результате погибли два человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО ограничено движение из-за скользкой дороги. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». Эта дорога в народе получила название «трасса смерти». Такое имя ей присвоили из-за частых ДТП с летальным исходом. «По информации ГИБДД ХМАО на автодороге Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск) в связи с неблагоприятными погодными условиями и скользкостью введено ограничение движения для всех видов транспорта. Ограничение затронуло участок с нулевого по 39 км», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО 7 марта произошла авария из четырех машин. В результате погибли два человека.