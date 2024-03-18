На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО ограничено движение для автомобилей

На участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО ограничено движение из-за скользкой дороги. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». Эта дорога в народе получила название «трасса смерти». Такое имя ей присвоили из-за частых ДТП с летальным исходом.
«По информации ГИБДД ХМАО на автодороге Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск) в связи с неблагоприятными погодными условиями и скользкостью введено ограничение движения для всех видов транспорта. Ограничение затронуло участок с нулевого по 39 км», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО 7 марта произошла авария из четырех машин. В результате погибли два человека.
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