На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО ограничено движение для автомобилей

На трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО ограничили движение из-за скользкой дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Дорога настолько скользкая, что пришлось ограничить проезд по ней Фото:

На участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО ограничено движение из-за скользкой дороги. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». Эта дорога в народе получила название «трасса смерти». Такое имя ей присвоили из-за частых ДТП с летальным исходом.

«По информации ГИБДД ХМАО на автодороге Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск) в связи с неблагоприятными погодными условиями и скользкостью введено ограничение движения для всех видов транспорта. Ограничение затронуло участок с нулевого по 39 км», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО 7 марта произошла авария из четырех машин. В результате погибли два человека.

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На участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО ограничено движение из-за скользкой дороги. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». Эта дорога в народе получила название «трасса смерти». Такое имя ей присвоили из-за частых ДТП с летальным исходом. «По информации ГИБДД ХМАО на автодороге Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск) в связи с неблагоприятными погодными условиями и скользкостью введено ограничение движения для всех видов транспорта. Ограничение затронуло участок с нулевого по 39 км», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО 7 марта произошла авария из четырех машин. В результате погибли два человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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