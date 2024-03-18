Коммунальщики Кургана объяснили, почему при авариях не всегда возможен подвоз воды

В Кургане не всегда могут подвезти воду из-за малого числа цистерн

19 марта 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Из-за ограниченного количества цистерн и бюджетов «Водный Союз» не может обеспечить водой целые микрорайоны при авариях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ресурсоснабжающая организация «Водный Союз» объяснила причины, по которым во время крупных аварий на водопроводе не всегда возможен подвоз воды для всех жителей. В автопарке компании всего четыре цистерны, что недостаточно для обеспечения водой целых микрорайонов, а закупка дополнительных бутылей не предусмотрена бюджетом компании. Об этом организация пишет в своем telegram-канале. «В автопарке АО „Водный Союз“ находится четыре цистерны для доставки воды потребителям в случае отключения холодного водоснабжения. Этого количества не всегда достаточно, если авария серьезная, и без воды остаются целые микрорайоны. В этом случае подвоз осуществляется в соцучреждения с круглосуточным пребыванием людей. Поскольку „Водный Союз“ является регулируемой ресурсоснабжающей организацией, расходы на приобретение спецтехники должны быть включены в инвестиционную программу предприятия и заложены в тариф на водоснабжение», — указано в канале коммунальщиков. В посте также указано, что из-за ограничений на рост тарифов и отсутствия прямой обязанности по подвозу воды, закупка дополнительных цистерн не предусмотрена в текущем бюджете. Отмечается, что информация о местах подвоза публикуется на официальном сайте «Водного Союза» в разделе «Аварийные отключения» и в соцсетях организации. Также коммунальщики сообщают, что круглосуточно принимают заявки на подвоз воды по своим телефонам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ресурсоснабжающая организация «Водный Союз» объяснила причины, по которым во время крупных аварий на водопроводе не всегда возможен подвоз воды для всех жителей. В автопарке компании всего четыре цистерны, что недостаточно для обеспечения водой целых микрорайонов, а закупка дополнительных бутылей не предусмотрена бюджетом компании. Об этом организация пишет в своем telegram-канале. «В автопарке АО „Водный Союз“ находится четыре цистерны для доставки воды потребителям в случае отключения холодного водоснабжения. Этого количества не всегда достаточно, если авария серьезная, и без воды остаются целые микрорайоны. В этом случае подвоз осуществляется в соцучреждения с круглосуточным пребыванием людей. Поскольку „Водный Союз“ является регулируемой ресурсоснабжающей организацией, расходы на приобретение спецтехники должны быть включены в инвестиционную программу предприятия и заложены в тариф на водоснабжение», — указано в канале коммунальщиков. В посте также указано, что из-за ограничений на рост тарифов и отсутствия прямой обязанности по подвозу воды, закупка дополнительных цистерн не предусмотрена в текущем бюджете. Отмечается, что информация о местах подвоза публикуется на официальном сайте «Водного Союза» в разделе «Аварийные отключения» и в соцсетях организации. Также коммунальщики сообщают, что круглосуточно принимают заявки на подвоз воды по своим телефонам.