В Екатеринбурге перекупы наживаются на матче «Автомобилист» — СКА. Скрин

19 марта 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Ближайший матч «Автомобилиста» и СКА пройдет в Санкт-Петербурге 19 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перекупы из Екатеринбурга приобрели большую часть билетов на матчи «Автомобилист» — СКА, которые пройдут 21 и 23 марта. Позже «проходки» появились на сайте объявлений «Авито», рассказал читатель URA.RU. «Решил вчера купить билеты на матч, продажа открылась в 20:00, но сайт моментально упал. Оживать он начал лишь к 00:30, но появилась другая проблема — не получалось выбрать места. В два часа ночи выбор мест стал доступен, но уже не получалось найти двух рядом», — пожаловался екатеринбуржец. Одновременно с этим на «Авито» начали появляться объявления о продаже билетов, самый дорогой из которых стоит 9 000 рублей. Несмотря на это, на сайте «Автомобилиста» в продаже есть официальные билеты, но цена стартует от 5600 рублей. URA.RU обратилось за комментарием к представителям уральского хоккейного клуба. Ответ ожидается. «Автомобилист» и СКА встретились в ¼ финала Кубка Гагарина 17 марта в Санкт-Петербурге, победу одержали уральцы. Следующий поединок пройдет 19 марта на площадке «СКА Арена», после петербуржцы приедут в Екатеринбурге. Скриншот с сайта «Авито» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перекупы из Екатеринбурга приобрели большую часть билетов на матчи «Автомобилист» — СКА, которые пройдут 21 и 23 марта. Позже «проходки» появились на сайте объявлений «Авито», рассказал читатель URA.RU. «Решил вчера купить билеты на матч, продажа открылась в 20:00, но сайт моментально упал. Оживать он начал лишь к 00:30, но появилась другая проблема — не получалось выбрать места. В два часа ночи выбор мест стал доступен, но уже не получалось найти двух рядом», — пожаловался екатеринбуржец. Одновременно с этим на «Авито» начали появляться объявления о продаже билетов, самый дорогой из которых стоит 9 000 рублей. Несмотря на это, на сайте «Автомобилиста» в продаже есть официальные билеты, но цена стартует от 5600 рублей. URA.RU обратилось за комментарием к представителям уральского хоккейного клуба. Ответ ожидается. «Автомобилист» и СКА встретились в ¼ финала Кубка Гагарина 17 марта в Санкт-Петербурге, победу одержали уральцы. Следующий поединок пройдет 19 марта на площадке «СКА Арена», после петербуржцы приедут в Екатеринбурге.