18 марта 2024

В Екатеринбурге перекупы наживаются на матче «Автомобилист» — СКА. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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День уральского рока на встрече ХК Автомобилист т ХК Трактор. Екатеринбург, хк автомобилист, да коста стефан
Ближайший матч «Автомобилиста» и СКА пройдет в Санкт-Петербурге 19 марта Фото:

Перекупы из Екатеринбурга приобрели большую часть билетов на матчи «Автомобилист» — СКА, которые пройдут 21 и 23 марта. Позже «проходки» появились на сайте объявлений «Авито», рассказал читатель URA.RU.

«Решил вчера купить билеты на матч, продажа открылась в 20:00, но сайт моментально упал. Оживать он начал лишь к 00:30, но появилась другая проблема — не получалось выбрать места. В два часа ночи выбор мест стал доступен, но уже не получалось найти двух рядом», — пожаловался екатеринбуржец.

Одновременно с этим на «Авито» начали появляться объявления о продаже билетов, самый дорогой из которых стоит 9 000 рублей. Несмотря на это, на сайте «Автомобилиста» в продаже есть официальные билеты, но цена стартует от 5600 рублей.

URA.RU обратилось за комментарием к представителям уральского хоккейного клуба. Ответ ожидается.

«Автомобилист» и СКА встретились в ¼ финала Кубка Гагарина 17 марта в Санкт-Петербурге, победу одержали уральцы. Следующий поединок пройдет 19 марта на площадке «СКА Арена», после петербуржцы приедут в Екатеринбурге.

http://l.ura.news/58197
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Перекупы из Екатеринбурга приобрели большую часть билетов на матчи «Автомобилист» — СКА, которые пройдут 21 и 23 марта. Позже «проходки» появились на сайте объявлений «Авито», рассказал читатель URA.RU. «Решил вчера купить билеты на матч, продажа открылась в 20:00, но сайт моментально упал. Оживать он начал лишь к 00:30, но появилась другая проблема — не получалось выбрать места. В два часа ночи выбор мест стал доступен, но уже не получалось найти двух рядом», — пожаловался екатеринбуржец. Одновременно с этим на «Авито» начали появляться объявления о продаже билетов, самый дорогой из которых стоит 9 000 рублей. Несмотря на это, на сайте «Автомобилиста» в продаже есть официальные билеты, но цена стартует от 5600 рублей. URA.RU обратилось за комментарием к представителям уральского хоккейного клуба. Ответ ожидается. «Автомобилист» и СКА встретились в ¼ финала Кубка Гагарина 17 марта в Санкт-Петербурге, победу одержали уральцы. Следующий поединок пройдет 19 марта на площадке «СКА Арена», после петербуржцы приедут в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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