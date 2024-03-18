Дата и время прощания с погибшим пока не назначены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне СВО погиб житель Армизонского района Тюменской области. Он выполнял задачи на Авдеевском направлении, сообщает telegram-канал органов власти муниципального района.
«С прискорбием сообщаем о том, что 25 февраля в зоне специальной военной операции на Авдеевском направлении погиб наш земляк из села Красноорловское Якимов Алексей Сергеевич. Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Алексея», — говорится в сообщении. Время и место прощания с героем пока не назначено, о них администрация Армизонского района сообщит отдельно.
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