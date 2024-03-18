В зоне СВО погиб житель Тюменской области. Фото

19 марта 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Дата и время прощания с погибшим пока не назначены Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне СВО погиб житель Армизонского района Тюменской области. Он выполнял задачи на Авдеевском направлении, сообщает telegram-канал органов власти муниципального района. «С прискорбием сообщаем о том, что 25 февраля в зоне специальной военной операции на Авдеевском направлении погиб наш земляк из села Красноорловское Якимов Алексей Сергеевич. Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Алексея», — говорится в сообщении. Время и место прощания с героем пока не назначено, о них администрация Армизонского района сообщит отдельно. Фото: telegram-канал администрации Армизонского района, https://t.me/Armizon_TO/2691 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне СВО погиб житель Армизонского района Тюменской области. Он выполнял задачи на Авдеевском направлении, сообщает telegram-канал органов власти муниципального района. «С прискорбием сообщаем о том, что 25 февраля в зоне специальной военной операции на Авдеевском направлении погиб наш земляк из села Красноорловское Якимов Алексей Сергеевич. Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Алексея», — говорится в сообщении. Время и место прощания с героем пока не назначено, о них администрация Армизонского района сообщит отдельно.