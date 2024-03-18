18 марта 2024

В зоне СВО погиб житель Тюменской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дата и время прощания с погибшим пока не назначены Фото:
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В зоне СВО погиб житель Армизонского района Тюменской области. Он выполнял задачи на Авдеевском направлении, сообщает telegram-канал органов власти муниципального района.

«С прискорбием сообщаем о том, что 25 февраля в зоне специальной военной операции на Авдеевском направлении погиб наш земляк из села Красноорловское Якимов Алексей Сергеевич. Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Алексея», — говорится в сообщении. Время и место прощания с героем пока не назначено, о них администрация Армизонского района сообщит отдельно.

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В зоне СВО погиб житель Армизонского района Тюменской области. Он выполнял задачи на Авдеевском направлении, сообщает telegram-канал органов власти муниципального района. «С прискорбием сообщаем о том, что 25 февраля в зоне специальной военной операции на Авдеевском направлении погиб наш земляк из села Красноорловское Якимов Алексей Сергеевич. Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Алексея», — говорится в сообщении. Время и место прощания с героем пока не назначено, о них администрация Армизонского района сообщит отдельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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