18 марта 2024

В Челябинске упавшая глыба льда разбила мужчине голову. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, снег, глыба, глыба льда, снеговая куча, обвал снега, снежная глыба
Мужчина госпитализирован после падения на голову глыбы льда Фото:

В Челябинске возле подъезда многоквартирного дома по улице Дзержинского глыба льда упала на голову мужчине. Пострадавший госпитализирован.

«Кусок льда упал с жилого дома, когда мужчины стояли под подъездом. Из носа пошла кровь, голова закружилась. В итоге вызвали скорую помощь, пострадавшего увезли в горбольницу», — говорится в сообщении telegram-канала «31tv.ру».

URA.RU запросило комментарий о состоянии мужчины в региональном минздраве. К моменту публикации новости ответ на запрос не поступал.

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В Челябинске возле подъезда многоквартирного дома по улице Дзержинского глыба льда упала на голову мужчине. Пострадавший госпитализирован. «Кусок льда упал с жилого дома, когда мужчины стояли под подъездом. Из носа пошла кровь, голова закружилась. В итоге вызвали скорую помощь, пострадавшего увезли в горбольницу», — говорится в сообщении telegram-канала «31tv.ру». URA.RU запросило комментарий о состоянии мужчины в региональном минздраве. К моменту публикации новости ответ на запрос не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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