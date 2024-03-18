Происшествия В Челябинске упавшая глыба льда разбила мужчине голову. Видео 19 марта 2024 в 11:35 Размер текста - 17 + Мужчина госпитализирован после падения на голову глыбы льда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске возле подъезда многоквартирного дома по улице Дзержинского глыба льда упала на голову мужчине. Пострадавший госпитализирован. «Кусок льда упал с жилого дома, когда мужчины стояли под подъездом. Из носа пошла кровь, голова закружилась. В итоге вызвали скорую помощь, пострадавшего увезли в горбольницу», — говорится в сообщении telegram-канала «31tv.ру». URA.RU запросило комментарий о состоянии мужчины в региональном минздраве. К моменту публикации новости ответ на запрос не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске возле подъезда многоквартирного дома по улице Дзержинского глыба льда упала на голову мужчине. Пострадавший госпитализирован. «Кусок льда упал с жилого дома, когда мужчины стояли под подъездом. Из носа пошла кровь, голова закружилась. В итоге вызвали скорую помощь, пострадавшего увезли в горбольницу», — говорится в сообщении telegram-канала «31tv.ру». URA.RU запросило комментарий о состоянии мужчины в региональном минздраве. К моменту публикации новости ответ на запрос не поступал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям