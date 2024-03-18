Мужчина госпитализирован после падения на голову глыбы льда
В Челябинске возле подъезда многоквартирного дома по улице Дзержинского глыба льда упала на голову мужчине. Пострадавший госпитализирован.
«Кусок льда упал с жилого дома, когда мужчины стояли под подъездом. Из носа пошла кровь, голова закружилась. В итоге вызвали скорую помощь, пострадавшего увезли в горбольницу», — говорится в сообщении telegram-канала «31tv.ру».
URA.RU запросило комментарий о состоянии мужчины в региональном минздраве. К моменту публикации новости ответ на запрос не поступал.
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