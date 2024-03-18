Госавтоинспекция предупреждает водителей Салехарда об ухудшении погоды

19 марта 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

В Салехарде ухудшаются погодные условия Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В окружной столице Ямала автоинспекторы призывают водителей соблюдать меры безопасности в связи с ухудшением погодных условий. Для дальних поездок в машине нужно иметь запас топлива, продукты, теплую одежду и надежные средства связи. «Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям воздержаться от дальних автомобильных поездок. Если это невозможно, то передвигаться только на исправных автомобилях, имея при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи», — сообщает telegram-канал Госавтоинспекции округа. Автомобилистов также призывают быть более внимательными и в пределах города. Лучше отказаться от резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заблаговременно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале Госавтоинспекция отмечает почти троекратный рост смертности на дорогах. Так, с начала 2024 года на автомобильных трассах округа погибли 15 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В окружной столице Ямала автоинспекторы призывают водителей соблюдать меры безопасности в связи с ухудшением погодных условий. Для дальних поездок в машине нужно иметь запас топлива, продукты, теплую одежду и надежные средства связи. «Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям воздержаться от дальних автомобильных поездок. Если это невозможно, то передвигаться только на исправных автомобилях, имея при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи», — сообщает telegram-канал Госавтоинспекции округа. Автомобилистов также призывают быть более внимательными и в пределах города. Лучше отказаться от резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заблаговременно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале Госавтоинспекция отмечает почти троекратный рост смертности на дорогах. Так, с начала 2024 года на автомобильных трассах округа погибли 15 человек.