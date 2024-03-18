Фермер в ЯНАО не вернул миллион государству

Надзорный орган в городе Губкинском (ЯНАО) оштрафовал на 10 тысяч рублей руководителя сельхозпредприятия. Фермер-животновод взял субсидию в размере 15 млн рублей и не вернул остаток, неиспользованный в ходе хозяйственной деятельности, сообщают в ведомстве. Деньги выделял департамент АПК округа.
«Установлено, что в 2022 году Департаментом агропромышленного комплекса ЯНАО хозяйствующему субъекту из регионального бюджета была предоставлена субсидия в размере более 15 млн. рублей на финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции животноводства, в том числе молока», — сообщает telegram-канал окружной прокуратуры.
Неиспользованный остаток средств в размере более одного млн рублей фермер в бюджет округа своевременно не возвратил. Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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