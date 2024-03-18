18 марта 2024

Фермер в ЯНАО не вернул миллион государству

Прокуратура оштрафовала ямальского фермера, не вернувшего миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Агроферма. Агро-клевер. Село Мальцево. Курган, коровы, корова, агроклевер, село мальцево
Прокуратура в ЯНАО оштрафовала фермера, который производит молоко Фото:

Надзорный орган в городе Губкинском (ЯНАО) оштрафовал на 10 тысяч рублей руководителя сельхозпредприятия. Фермер-животновод взял субсидию в размере 15 млн рублей и не вернул остаток, неиспользованный в ходе хозяйственной деятельности, сообщают в ведомстве. Деньги выделял департамент АПК округа.

«Установлено, что в 2022 году Департаментом агропромышленного комплекса ЯНАО хозяйствующему субъекту из регионального бюджета была предоставлена субсидия в размере более 15 млн. рублей на финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции животноводства, в том числе молока», — сообщает telegram-канал окружной прокуратуры.

Неиспользованный остаток средств в размере более одного млн рублей фермер в бюджет округа своевременно не возвратил. Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Надзорный орган в городе Губкинском (ЯНАО) оштрафовал на 10 тысяч рублей руководителя сельхозпредприятия. Фермер-животновод взял субсидию в размере 15 млн рублей и не вернул остаток, неиспользованный в ходе хозяйственной деятельности, сообщают в ведомстве. Деньги выделял департамент АПК округа. «Установлено, что в 2022 году Департаментом агропромышленного комплекса ЯНАО хозяйствующему субъекту из регионального бюджета была предоставлена субсидия в размере более 15 млн. рублей на финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции животноводства, в том числе молока», — сообщает telegram-канал окружной прокуратуры. Неиспользованный остаток средств в размере более одного млн рублей фермер в бюджет округа своевременно не возвратил. Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...