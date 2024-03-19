Пашинян предупредил о новой войне с Азербайджаном: из-за чего наступила эскалация

Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном в конце недели
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Виды города Баку, Республика Азербайджан. Баку, флаг азербайджана, азербайджанский флаг, баку
Азербайджан может начать боевые действия против Армении Фото:

Война между Азербайджаном и Арменией может начаться до конца недели, если Армения не согласится на компромисс по вопросу принадлежности приграничных сел-эксклавов. URA.RU подробнее рассказывает о новом витке напряженности в азербайджано-армянском конфликте.

Причина новой возможной войны между Азербайджаном и Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Ереван не согласится на компромисс по вопросу приграничных сел-эксклавов, то Азербайджан может начать военные действия в конце недели. Он предупредил жителей сел Тавушской области о возможном обострении ситуации в регионе и начале войны, если компромисс не будет достигнут.

Корректировка границы

По словам Пашиняна, в данный момент есть реальная возможность начать процесс определения границы между Арменией и Азербайджаном. По словам премьера, Баку упоминает проблемные моменты в четырех селах, в то время как армянская сторона указывает на наличие спорных вопросов в 31 населенном пункте. Целью Армении является предотвращение войны, поэтому они решили корректировать границу ради безопасности сел Воскепар и Киранц, подчеркнул Пашинян.

Требования Азербайджана

Азербайджан потребовал, чтобы Армения освободила восемь сел на границе. Согласно заместителю премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, речь идет о селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы, Гызылгаджылы, Юхары Аскипара, Кярки, Софулу и Бархударлы. Баку также отрицает претензии Еревана по оккупации 31 села.

Характеристика региона

Проект WarGonzo пишет, что четыре села, а также Киранц, которые планируется передать Азербайджану, исторически были заселены армянами. Археологические находки на их территории и вокруг свидетельствуют об этом. Общая численность жителей в этих селах составляет около четырех тысяч. Хотя эти населенные пункты не имеют исторической ценности для Азербайджана, они находятся на пути из Армении в Грузию. Захватив эти села, Азербайджан получает контроль над этой важной транспортной магистралью, заключили в проекте.

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Война между Азербайджаном и Арменией может начаться до конца недели, если Армения не согласится на компромисс по вопросу принадлежности приграничных сел-эксклавов. URA.RU подробнее рассказывает о новом витке напряженности в азербайджано-армянском конфликте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Ереван не согласится на компромисс по вопросу приграничных сел-эксклавов, то Азербайджан может начать военные действия в конце недели. Он предупредил жителей сел Тавушской области о возможном обострении ситуации в регионе и начале войны, если компромисс не будет достигнут. По словам Пашиняна, в данный момент есть реальная возможность начать процесс определения границы между Арменией и Азербайджаном. По словам премьера, Баку упоминает проблемные моменты в четырех селах, в то время как армянская сторона указывает на наличие спорных вопросов в 31 населенном пункте. Целью Армении является предотвращение войны, поэтому они решили корректировать границу ради безопасности сел Воскепар и Киранц, подчеркнул Пашинян. Азербайджан потребовал, чтобы Армения освободила восемь сел на границе. Согласно заместителю премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, речь идет о селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы, Гызылгаджылы, Юхары Аскипара, Кярки, Софулу и Бархударлы. Баку также отрицает претензии Еревана по оккупации 31 села. Проект WarGonzo пишет, что четыре села, а также Киранц, которые планируется передать Азербайджану, исторически были заселены армянами. Археологические находки на их территории и вокруг свидетельствуют об этом. Общая численность жителей в этих селах составляет около четырех тысяч. Хотя эти населенные пункты не имеют исторической ценности для Азербайджана, они находятся на пути из Армении в Грузию. Захватив эти села, Азербайджан получает контроль над этой важной транспортной магистралью, заключили в проекте.
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Ссылки по теме
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