В Екатеринбурге ввели новую льготу для семей участников спецоперации

В Екатеринбурге детей участников спецоперации будут записывать в 1 класс вне очереди. Об этом сообщил глава городского департамента образования Константин Шевченко.
«Это дети военнослужащих, дети граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, дети сотрудников, погибших или умерших при выполнении задач СВО. Зачисление этих категорий граждан детей происходит в первую волну», — заявил Шевченко во время пресс-конференции в «Интерфакс-Урал».
Запись детей в первые классы в Екатеринбурге традиционно стартует в полночь 1 апреля. Этот день в 2024 году выпадает на понедельник. С 18 марта родители могут попробовать заполнить черновик заявления на портале Госуслуг.
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