В Екатеринбурге ввели новую льготу для семей участников спецоперации

В Екатеринбурге детей участников СВО будут записывать в 1 класс вне очереди

19 марта 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Дети участников СВО будут иметь приоритет при записи в 1 класс Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге детей участников спецоперации будут записывать в 1 класс вне очереди. Об этом сообщил глава городского департамента образования Константин Шевченко. «Это дети военнослужащих, дети граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, дети сотрудников, погибших или умерших при выполнении задач СВО. Зачисление этих категорий граждан детей происходит в первую волну», — заявил Шевченко во время пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». Запись детей в первые классы в Екатеринбурге традиционно стартует в полночь 1 апреля. Этот день в 2024 году выпадает на понедельник. С 18 марта родители могут попробовать заполнить черновик заявления на портале Госуслуг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге детей участников спецоперации будут записывать в 1 класс вне очереди. Об этом сообщил глава городского департамента образования Константин Шевченко. «Это дети военнослужащих, дети граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, дети сотрудников, погибших или умерших при выполнении задач СВО. Зачисление этих категорий граждан детей происходит в первую волну», — заявил Шевченко во время пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». Запись детей в первые классы в Екатеринбурге традиционно стартует в полночь 1 апреля. Этот день в 2024 году выпадает на понедельник. С 18 марта родители могут попробовать заполнить черновик заявления на портале Госуслуг.