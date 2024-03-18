18 марта 2024

В Екатеринбурге ввели новую льготу для семей участников спецоперации

В Екатеринбурге детей участников СВО будут записывать в 1 класс вне очереди
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, урок, учеба, дети, школа, школьный рюкзак
Дети участников СВО будут иметь приоритет при записи в 1 класс Фото:

В Екатеринбурге детей участников спецоперации будут записывать в 1 класс вне очереди. Об этом сообщил глава городского департамента образования Константин Шевченко.

«Это дети военнослужащих, дети граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, дети сотрудников, погибших или умерших при выполнении задач СВО. Зачисление этих категорий граждан детей происходит в первую волну», — заявил Шевченко во время пресс-конференции в «Интерфакс-Урал».

Запись детей в первые классы в Екатеринбурге традиционно стартует в полночь 1 апреля. Этот день в 2024 году выпадает на понедельник. С 18 марта родители могут попробовать заполнить черновик заявления на портале Госуслуг.

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В Екатеринбурге детей участников спецоперации будут записывать в 1 класс вне очереди. Об этом сообщил глава городского департамента образования Константин Шевченко. «Это дети военнослужащих, дети граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, дети сотрудников, погибших или умерших при выполнении задач СВО. Зачисление этих категорий граждан детей происходит в первую волну», — заявил Шевченко во время пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». Запись детей в первые классы в Екатеринбурге традиционно стартует в полночь 1 апреля. Этот день в 2024 году выпадает на понедельник. С 18 марта родители могут попробовать заполнить черновик заявления на портале Госуслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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