Леонтьев тайно вернулся в Россию накануне юбилея

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Валерий Леонтьев отказывается давать интервью перед своим юбилеем Фото:

Российский певец и композитор Валерий Леонтьев тайно вернулся в Россию. В марте ему исполнится 75 лет.

«Представители Леонтьева распространили в светских кругах информацию о том, что в марте 2024 года юбиляр [появился] в Москве, просто не публично», — сообщила газета «Комсомольская правда». Директор артиста Борис Чигирев сказал изданию, что певец не хочет никаких активностей, поэтому не будет давать концерты и участвовать в интервью.

Ранее сообщалось, что Леонтьев прилетал в Россию в сентябре 2023 года. Тогда он вернулся в страну, чтобы сделать ремонт в квартире, передает «Дни.ру».

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Российский певец и композитор Валерий Леонтьев тайно вернулся в Россию. В марте ему исполнится 75 лет. «Представители Леонтьева распространили в светских кругах информацию о том, что в марте 2024 года юбиляр [появился] в Москве, просто не публично», — сообщила газета «Комсомольская правда». Директор артиста Борис Чигирев сказал изданию, что певец не хочет никаких активностей, поэтому не будет давать концерты и участвовать в интервью. Ранее сообщалось, что Леонтьев прилетал в Россию в сентябре 2023 года. Тогда он вернулся в страну, чтобы сделать ремонт в квартире, передает «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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