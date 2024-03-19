Леонтьев тайно вернулся в Россию накануне юбилея

Российский певец и композитор Валерий Леонтьев тайно вернулся в Россию. В марте ему исполнится 75 лет.
«Представители Леонтьева распространили в светских кругах информацию о том, что в марте 2024 года юбиляр [появился] в Москве, просто не публично», — сообщила газета «Комсомольская правда». Директор артиста Борис Чигирев сказал изданию, что певец не хочет никаких активностей, поэтому не будет давать концерты и участвовать в интервью.
Ранее сообщалось, что Леонтьев прилетал в Россию в сентябре 2023 года. Тогда он вернулся в страну, чтобы сделать ремонт в квартире, передает «
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