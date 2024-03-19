В Екатеринбурге резко подскочила цена на паркинги и гаражи

В Екатеринбурге в феврале 2024 года цена на покупку места в паркинге выросла на 47%, а стоимость гаражей — на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».
«Средняя стоимость приобретения машиноместа в Екатеринбурге в феврале 2024 года составила 1000000 рублей (+47% год к году), гаража — 830 тысяч рублей (+24%)», — говорится в сообщении. Средняя арендная ставка машиномест по городу составляет 6000 рублей, гаражей — 6500 рублей.
Объем предложения доступных для покупки машиномест в Екатеринбурге в феврале увеличился на 64%, при этом количество объявлений о продаже гаражей уменьшилось на 1%. Предложение аренды машиномест в Екатеринбурге за год выросло на 72%, гаражей — на 2%.
По сравнению с февралем 2023 года интерес к приобретению мест в екатеринбургских паркингах вырос на 3%, а у гаражей снизился на 24%. Также отмечается снижение спроса на аренду паркинга (-2%) и гаражей (-15%).
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