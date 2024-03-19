В Екатеринбурге резко подскочила цена на паркинги и гаражи. Таблица

В Екатеринбурге резко подскочила цена на паркинги и гаражи

19 марта 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге увеличилось предложение и стоимость аренды парковочных мест (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в феврале 2024 года цена на покупку места в паркинге выросла на 47%, а стоимость гаражей — на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».



«Средняя стоимость приобретения машиноместа в Екатеринбурге в феврале 2024 года составила 1000000 рублей (+47% год к году), гаража — 830 тысяч рублей (+24%)», — говорится в сообщении. Средняя арендная ставка машиномест по городу составляет 6000 рублей, гаражей — 6500 рублей. Объем предложения доступных для покупки машиномест в Екатеринбурге в феврале увеличился на 64%, при этом количество объявлений о продаже гаражей уменьшилось на 1%. Предложение аренды машиномест в Екатеринбурге за год выросло на 72%, гаражей — на 2%.



По сравнению с февралем 2023 года интерес к приобретению мест в екатеринбургских паркингах вырос на 3%, а у гаражей снизился на 24%. Также отмечается снижение спроса на аренду паркинга (-2%) и гаражей (-15%). Как за год поменялась стоимость аренды и покупки мест в паркингах Екатеринбурга Таблица: «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в феврале 2024 года цена на покупку места в паркинге выросла на 47%, а стоимость гаражей — на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Средняя стоимость приобретения машиноместа в Екатеринбурге в феврале 2024 года составила 1000000 рублей (+47% год к году), гаража — 830 тысяч рублей (+24%)», — говорится в сообщении. Средняя арендная ставка машиномест по городу составляет 6000 рублей, гаражей — 6500 рублей. Объем предложения доступных для покупки машиномест в Екатеринбурге в феврале увеличился на 64%, при этом количество объявлений о продаже гаражей уменьшилось на 1%. Предложение аренды машиномест в Екатеринбурге за год выросло на 72%, гаражей — на 2%. По сравнению с февралем 2023 года интерес к приобретению мест в екатеринбургских паркингах вырос на 3%, а у гаражей снизился на 24%. Также отмечается снижение спроса на аренду паркинга (-2%) и гаражей (-15%).