В Екатеринбурге резко подскочила цена на паркинги и гаражи. Таблица

В Екатеринбурге резко подскочила цена на паркинги и гаражи
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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, паркинг, автомобиль, парковка, подземная, машиноместо
В Екатеринбурге увеличилось предложение и стоимость аренды парковочных мест (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в феврале 2024 года цена на покупку места в паркинге выросла на 47%, а стоимость гаражей — на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«Средняя стоимость приобретения машиноместа в Екатеринбурге в феврале 2024 года составила 1000000 рублей (+47% год к году), гаража — 830 тысяч рублей (+24%)», — говорится в сообщении. Средняя арендная ставка машиномест по городу составляет 6000 рублей, гаражей — 6500 рублей.

Объем предложения доступных для покупки машиномест в Екатеринбурге в феврале увеличился на 64%, при этом количество объявлений о продаже гаражей уменьшилось на 1%. Предложение аренды машиномест в Екатеринбурге за год выросло на 72%, гаражей — на 2%.

По сравнению с февралем 2023 года интерес к приобретению мест в екатеринбургских паркингах вырос на 3%, а у гаражей снизился на 24%. Также отмечается снижение спроса на аренду паркинга (-2%) и гаражей (-15%).

Как за год поменялась стоимость аренды и покупки мест в паркингах Екатеринбурга
Как за год поменялась стоимость аренды и покупки мест в паркингах Екатеринбурга

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В Екатеринбурге в феврале 2024 года цена на покупку места в паркинге выросла на 47%, а стоимость гаражей — на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Средняя стоимость приобретения машиноместа в Екатеринбурге в феврале 2024 года составила 1000000 рублей (+47% год к году), гаража — 830 тысяч рублей (+24%)», — говорится в сообщении. Средняя арендная ставка машиномест по городу составляет 6000 рублей, гаражей — 6500 рублей. Объем предложения доступных для покупки машиномест в Екатеринбурге в феврале увеличился на 64%, при этом количество объявлений о продаже гаражей уменьшилось на 1%. Предложение аренды машиномест в Екатеринбурге за год выросло на 72%, гаражей — на 2%. По сравнению с февралем 2023 года интерес к приобретению мест в екатеринбургских паркингах вырос на 3%, а у гаражей снизился на 24%. Также отмечается снижение спроса на аренду паркинга (-2%) и гаражей (-15%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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