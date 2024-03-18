В Половинском округе (Курганская область) пропала 14-летняя девочка. Полина Маслова вышла из дома 14 марта и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Информация об этом распространяется в местных городских telegram-каналов.
«Пропала 14-летняя Полина Маслова из Половинского округа. Юная жительница ушла из дома 14 марта этого года, и до настоящего времени не вернулась», — указано в telegram-канале «ЧП Курган». При этом отмечается, что девочка не взяла с собой мобильный телефон.
По данным с канала, рост девочки составляет 150 см, телосложение хрупкое. Она была одета в розовую куртку, и шапку идентичного цвета. Также на ней были синие или черные брюки и черно-белые кроссовки. Контакты для связи с родственниками пропавшей размещены в канале.
В пресс-службе УМВД Курганской области корреспонденту URA.RU подтвердили, что в отделении полиции «Половинское» зарегистрировали факт пропажи 14-летней девочки. «Данный факт зарегистрирован в отделении полиции „Половинское“ МО МВД России „Притобольный“. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей девушки», — сообщили в ведомстве.
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