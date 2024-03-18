В Курганской области пропал 14-летний подросток. Фото

19 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

14-летнего подростка из Половинского округа (Курганская область) нет дома уже пятые сутки Фото: Размик Закарян © URA.RU В Половинском округе (Курганская область) пропала 14-летняя девочка. Полина Маслова вышла из дома 14 марта и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Информация об этом распространяется в местных городских telegram-каналов. «Пропала 14-летняя Полина Маслова из Половинского округа. Юная жительница ушла из дома 14 марта этого года, и до настоящего времени не вернулась», — указано в telegram-канале «ЧП Курган». При этом отмечается, что девочка не взяла с собой мобильный телефон. По данным с канала, рост девочки составляет 150 см, телосложение хрупкое. Она была одета в розовую куртку, и шапку идентичного цвета. Также на ней были синие или черные брюки и черно-белые кроссовки. Контакты для связи с родственниками пропавшей размещены в канале. В пресс-службе УМВД Курганской области корреспонденту URA.RU подтвердили, что в отделении полиции «Половинское» зарегистрировали факт пропажи 14-летней девочки. «Данный факт зарегистрирован в отделении полиции „Половинское“ МО МВД России „Притобольный“. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей девушки», — сообщили в ведомстве. 14-летняя девочка была дома 5 дней назад Фото: telegram-канал «ЧП КУРГАН» https://t.me/kurganchp Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Половинском округе (Курганская область) пропала 14-летняя девочка. Полина Маслова вышла из дома 14 марта и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Информация об этом распространяется в местных городских telegram-каналов. «Пропала 14-летняя Полина Маслова из Половинского округа. Юная жительница ушла из дома 14 марта этого года, и до настоящего времени не вернулась», — указано в telegram-канале «ЧП Курган». При этом отмечается, что девочка не взяла с собой мобильный телефон. По данным с канала, рост девочки составляет 150 см, телосложение хрупкое. Она была одета в розовую куртку, и шапку идентичного цвета. Также на ней были синие или черные брюки и черно-белые кроссовки. Контакты для связи с родственниками пропавшей размещены в канале. В пресс-службе УМВД Курганской области корреспонденту URA.RU подтвердили, что в отделении полиции «Половинское» зарегистрировали факт пропажи 14-летней девочки. «Данный факт зарегистрирован в отделении полиции „Половинское“ МО МВД России „Притобольный“. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей девушки», — сообщили в ведомстве.