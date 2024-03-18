18 марта 2024

В Курганской области пропал 14-летний подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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14-летнего подростка из Половинского округа (Курганская область) нет дома уже пятые сутки Фото:

В Половинском округе (Курганская область) пропала 14-летняя девочка. Полина Маслова вышла из дома 14 марта и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Информация об этом распространяется в местных городских telegram-каналов.

«Пропала 14-летняя Полина Маслова из Половинского округа. Юная жительница ушла из дома 14 марта этого года, и до настоящего времени не вернулась», — указано в telegram-канале «ЧП Курган». При этом отмечается, что девочка не взяла с собой мобильный телефон.

По данным с канала, рост девочки составляет 150 см, телосложение хрупкое. Она была одета в розовую куртку, и шапку идентичного цвета. Также на ней были синие или черные брюки и черно-белые кроссовки. Контакты для связи с родственниками пропавшей размещены в канале.

В пресс-службе УМВД Курганской области корреспонденту URA.RU подтвердили, что в отделении полиции «Половинское» зарегистрировали факт пропажи 14-летней девочки. «Данный факт зарегистрирован в отделении полиции „Половинское“ МО МВД России „Притобольный“. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей девушки», — сообщили в ведомстве.

https://t.me/kurganchp
14-летняя девочка была дома 5 дней назад
Фото:

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В Половинском округе (Курганская область) пропала 14-летняя девочка. Полина Маслова вышла из дома 14 марта и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Информация об этом распространяется в местных городских telegram-каналов. «Пропала 14-летняя Полина Маслова из Половинского округа. Юная жительница ушла из дома 14 марта этого года, и до настоящего времени не вернулась», — указано в telegram-канале «ЧП Курган». При этом отмечается, что девочка не взяла с собой мобильный телефон. По данным с канала, рост девочки составляет 150 см, телосложение хрупкое. Она была одета в розовую куртку, и шапку идентичного цвета. Также на ней были синие или черные брюки и черно-белые кроссовки. Контакты для связи с родственниками пропавшей размещены в канале. В пресс-службе УМВД Курганской области корреспонденту URA.RU подтвердили, что в отделении полиции «Половинское» зарегистрировали факт пропажи 14-летней девочки. «Данный факт зарегистрирован в отделении полиции „Половинское“ МО МВД России „Притобольный“. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей девушки», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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