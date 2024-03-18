Стал известен актерский состав фильма о семье Романовых, который снимут в Тобольске

В фильме «Романовы: преданность и предательство» снимется Дмитрий Дюжев

19 марта 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Актер Дмитрий Дюжев уже второй раз принимает участие в продюсерских проектах Олега Урушева Фото: Владимир Андреев © URA.RU В новом фильме о царской семье Романовых, съемки которого будут проходить в Тобольске в 2024 году, главные роли исполнят московские и тюменские актеры. Об этом продюсер картины Олег Урушев рассказал в своем интервью на радиостанции «Авторадио — Тюмень». «Такие актеры как Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Ксения Кутепова перейдут в новый проект о Романовых. Достаточно много тюменских и тобольских актеров, например, Евгений Пономарев, Сергей Осинцев», — рассказал продюсер Олег Урушев. Уже известно, что в планах снять динамичную картину по голливудским лекалам. Сценарист и автор книги Сергей Козлов, прежде чем приступить к работе над картиной, отверг предложение Свердловской киностудии о съемках картины о семье Романовых. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени назвали точную дату начала съемок картины «Романовы: преданность и предательство». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новом фильме о царской семье Романовых, съемки которого будут проходить в Тобольске в 2024 году, главные роли исполнят московские и тюменские актеры. Об этом продюсер картины Олег Урушев рассказал в своем интервью на радиостанции «Авторадио — Тюмень». «Такие актеры как Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Ксения Кутепова перейдут в новый проект о Романовых. Достаточно много тюменских и тобольских актеров, например, Евгений Пономарев, Сергей Осинцев», — рассказал продюсер Олег Урушев. Уже известно, что в планах снять динамичную картину по голливудским лекалам. Сценарист и автор книги Сергей Козлов, прежде чем приступить к работе над картиной, отверг предложение Свердловской киностудии о съемках картины о семье Романовых. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени назвали точную дату начала съемок картины «Романовы: преданность и предательство».