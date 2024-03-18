18 марта 2024

Стал известен актерский состав фильма о семье Романовых, который снимут в Тобольске

В фильме «Романовы: преданность и предательство» снимется Дмитрий Дюжев
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация в ТАСС фильма «Тобол». Москва, дюжев дмитрий
Актер Дмитрий Дюжев уже второй раз принимает участие в продюсерских проектах Олега Урушева Фото:

В новом фильме о царской семье Романовых, съемки которого будут проходить в Тобольске в 2024 году, главные роли исполнят московские и тюменские актеры. Об этом продюсер картины Олег Урушев рассказал в своем интервью на радиостанции «Авторадио — Тюмень».

«Такие актеры как Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Ксения Кутепова перейдут в новый проект о Романовых. Достаточно много тюменских и тобольских актеров, например, Евгений Пономарев, Сергей Осинцев», — рассказал продюсер Олег Урушев.

Уже известно, что в планах снять динамичную картину по голливудским лекалам. Сценарист и автор книги Сергей Козлов, прежде чем приступить к работе над картиной, отверг предложение Свердловской киностудии о съемках картины о семье Романовых. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени назвали точную дату начала съемок картины «Романовы: преданность и предательство».

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В новом фильме о царской семье Романовых, съемки которого будут проходить в Тобольске в 2024 году, главные роли исполнят московские и тюменские актеры. Об этом продюсер картины Олег Урушев рассказал в своем интервью на радиостанции «Авторадио — Тюмень». «Такие актеры как Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Ксения Кутепова перейдут в новый проект о Романовых. Достаточно много тюменских и тобольских актеров, например, Евгений Пономарев, Сергей Осинцев», — рассказал продюсер Олег Урушев. Уже известно, что в планах снять динамичную картину по голливудским лекалам. Сценарист и автор книги Сергей Козлов, прежде чем приступить к работе над картиной, отверг предложение Свердловской киностудии о съемках картины о семье Романовых. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени назвали точную дату начала съемок картины «Романовы: преданность и предательство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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