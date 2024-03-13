В Тюмени названа точная дата начала съемок фильма о Романовых

В Тобольске начнут снимать фильм о семье последнего русского царя
© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки полнометражного фильма и сериала "Тобол". Тобольск, Тюменская область, 10 апреля 2017 года, съемки фильма тобол
Декорации к фильму «Тобол», которые были построены для одноименного сериала будут использованы и в новом фильме о Романовых Фото:

В Тюмени назвали точную дату съемок полнометражного фильма о царской семье Романовых. Как рассказала URA.RU директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, начнутся они уже в марте.

«Приоткрою завесу тайны: в Тобольске (Тюменская область) 23 марта стартуют съемки фильма о семье Романовых. Всего будет два съемочных периода в нашем региона — летний и зимний. Продюсером выступит Олег Урушев. Часть сцен снимут в парке „Тобол“, который построили еще для производства одноименного фильма и сериала», — рассказала URA.RU Елена Майер.

Кроме приглашенных московских звезд, в съемках примут участие актеры тюменских и тобольского театров. По традиции, съемочная группа в первый день должна разбить тарелку с именами всех участников кинопроцесса. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в апреле приступят к съемкам сериала «Тюмень — Северный край». Одну из эпизодических ролей в нем сыграет российский актер Никита Кологривый (Кощей из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»).

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В Тюмени назвали точную дату съемок полнометражного фильма о царской семье Романовых. Как рассказала URA.RU директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, начнутся они уже в марте. «Приоткрою завесу тайны: в Тобольске (Тюменская область) 23 марта стартуют съемки фильма о семье Романовых. Всего будет два съемочных периода в нашем региона — летний и зимний. Продюсером выступит Олег Урушев. Часть сцен снимут в парке „Тобол“, который построили еще для производства одноименного фильма и сериала», — рассказала URA.RU Елена Майер. Кроме приглашенных московских звезд, в съемках примут участие актеры тюменских и тобольского театров. По традиции, съемочная группа в первый день должна разбить тарелку с именами всех участников кинопроцесса. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в апреле приступят к съемкам сериала «Тюмень — Северный край». Одну из эпизодических ролей в нем сыграет российский актер Никита Кологривый (Кощей из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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