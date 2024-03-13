В Тюмени названа точная дата начала съемок фильма о Романовых

В Тюмени назвали точную дату съемок полнометражного фильма о царской семье Романовых. Как рассказала URA.RU директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, начнутся они уже в марте.
«Приоткрою завесу тайны: в Тобольске (Тюменская область) 23 марта стартуют съемки фильма о семье Романовых. Всего будет два съемочных периода в нашем региона — летний и зимний. Продюсером выступит Олег Урушев. Часть сцен снимут в парке „Тобол“, который построили еще для производства одноименного фильма и сериала», — рассказала URA.RU Елена Майер.
Кроме приглашенных московских звезд, в съемках примут участие актеры тюменских и тобольского театров. По традиции, съемочная группа в первый день должна разбить тарелку с именами всех участников кинопроцесса. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в апреле приступят к съемкам сериала «Тюмень — Северный край». Одну из эпизодических ролей в нем сыграет российский актер Никита Кологривый (Кощей из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»).
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