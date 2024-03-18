18 марта 2024

Госавтоинспекция сняла ограничения при въезде в столицу ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча ардм с журналистами. Салехард, город салехард, ямал, мост через шайтанку
Въезд в Салехард открыт после полудня Фото:

Госавтоинспекция Ямала сообщила о снятии ограничений при въезде в Салехард (ЯНАО). Посты ГИБДД перекрывали трассу в связи с ухудшением погодных условий. На это жаловались местные жители.

«Ранее жители ЯНАО пожаловались, что не могут попасть в окружную столицу из-за выставленных постов ГИБДД. Ограничения сняты, Госавтоинспекция просит следить за актуальной информацией», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО недовольны тем, что не могут попасть в Салехард из-за постов ДПС на дорогах. Жительница Горнокнязевска, работающая в окружной столице, сообщила об этом в социальных сетях.

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Госавтоинспекция Ямала сообщила о снятии ограничений при въезде в Салехард (ЯНАО). Посты ГИБДД перекрывали трассу в связи с ухудшением погодных условий. На это жаловались местные жители. «Ранее жители ЯНАО пожаловались, что не могут попасть в окружную столицу из-за выставленных постов ГИБДД. Ограничения сняты, Госавтоинспекция просит следить за актуальной информацией», — сообщили URA.RU в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО недовольны тем, что не могут попасть в Салехард из-за постов ДПС на дорогах. Жительница Горнокнязевска, работающая в окружной столице, сообщила об этом в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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