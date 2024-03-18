Госавтоинспекция сняла ограничения при въезде в столицу ЯНАО

Госавтоинспекция Ямала сообщила о снятии ограничений при въезде в Салехард (ЯНАО). Посты ГИБДД перекрывали трассу в связи с ухудшением погодных условий. На это жаловались местные жители.
«Ранее жители ЯНАО пожаловались, что не могут попасть в окружную столицу из-за выставленных постов ГИБДД. Ограничения сняты, Госавтоинспекция просит следить за актуальной информацией», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО недовольны тем, что не могут попасть в Салехард из-за постов ДПС на дорогах. Жительница Горнокнязевска, работающая в окружной столице, сообщила об этом в социальных сетях.
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