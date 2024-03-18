Жители ЯНАО не могут попасть в Салехард из-за постов на дорогах

Жители ЯНАО недовольны, что не могут попасть в Салехард из-за постов ДПС на дорогах. Жительница Горнокнязевска, работающая в окружной столице, сообщила об этом в социальных сетях.
«Сегодня, 19 марта, подъезжаем к Салехарду, дорога перекрыта полицейской машиной. Собралась колонна, водители интересуются как дорога. Мы ответили, что дорога нормальная», — пишет женщина в telegram-канале «Вечерний Салехард». Она сообщила, что подобная история произошла 30 декабря 2023 года, когда посты были выставлены на подъезде к Горнокнязевску.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в УГИБДД по ЯНАО. «Дороги перекрывают в связи с ухудшением погодных условий. Информацию о перекрытии дорог публикует департамент дорожного хозяйства ЯНАО во всех социальных сетях, после чего сообщение дублирует Госавтоинспекция округа. Решение о местонахождении постов ДПС по каждому населенному пункту принимают начальники отделов Госавтоинспекции», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
По информации окружного дептранса, 19 марта перекрыты дороги Салехард-Надым и подъезд к Аксарке. Для движения автотранспорта закрыт зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Госавтоинспекция просит водителей соблюдать осторожность и воздержаться от загородных поездок.
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