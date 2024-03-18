18 марта 2024

Жители ЯНАО не могут попасть в Салехард из-за постов на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, полицейская машина, полиция, гибдд, дпс, рука полицеского
Жители ЯНАО жалуются, что не могут попасть в Салехард из-за постов ДПС Фото:

Жители ЯНАО недовольны, что не могут попасть в Салехард из-за постов ДПС на дорогах. Жительница Горнокнязевска, работающая в окружной столице, сообщила об этом в социальных сетях.

«Сегодня, 19 марта, подъезжаем к Салехарду, дорога перекрыта полицейской машиной. Собралась колонна, водители интересуются как дорога. Мы ответили, что дорога нормальная», — пишет женщина в telegram-канале «Вечерний Салехард». Она сообщила, что подобная история произошла 30 декабря 2023 года, когда посты были выставлены на подъезде к Горнокнязевску.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в УГИБДД по ЯНАО. «Дороги перекрывают в связи с ухудшением погодных условий. Информацию о перекрытии дорог публикует департамент дорожного хозяйства ЯНАО во всех социальных сетях, после чего сообщение дублирует Госавтоинспекция округа. Решение о местонахождении постов ДПС по каждому населенному пункту принимают начальники отделов Госавтоинспекции», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

По информации окружного дептранса, 19 марта перекрыты дороги Салехард-Надым и подъезд к Аксарке. Для движения автотранспорта закрыт зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Госавтоинспекция просит водителей соблюдать осторожность и воздержаться от загородных поездок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ЯНАО недовольны, что не могут попасть в Салехард из-за постов ДПС на дорогах. Жительница Горнокнязевска, работающая в окружной столице, сообщила об этом в социальных сетях. «Сегодня, 19 марта, подъезжаем к Салехарду, дорога перекрыта полицейской машиной. Собралась колонна, водители интересуются как дорога. Мы ответили, что дорога нормальная», — пишет женщина в telegram-канале «Вечерний Салехард». Она сообщила, что подобная история произошла 30 декабря 2023 года, когда посты были выставлены на подъезде к Горнокнязевску. Корреспондент агентства обратился за комментарием в УГИБДД по ЯНАО. «Дороги перекрывают в связи с ухудшением погодных условий. Информацию о перекрытии дорог публикует департамент дорожного хозяйства ЯНАО во всех социальных сетях, после чего сообщение дублирует Госавтоинспекция округа. Решение о местонахождении постов ДПС по каждому населенному пункту принимают начальники отделов Госавтоинспекции», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. По информации окружного дептранса, 19 марта перекрыты дороги Салехард-Надым и подъезд к Аксарке. Для движения автотранспорта закрыт зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Госавтоинспекция просит водителей соблюдать осторожность и воздержаться от загородных поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...