Тюмень станет площадкой в первом туре рэп-шансонье Словетского

Концерт рэпера Словетский пройдет в Тюмени 28 апреля

19 марта 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Рэпер Словесткий знаком публике из-за необычного смешения жанров в музыке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмень впервые приедет рэпер Словетский (Валентин Преснов). Как рассказали URA.RU организаторы концерта, артист знаком публике из-за необычного смешения жанров в музыке. «Словетский едет в свой первый гастрольный тур. Тюмень — в списке городов наряду с Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском. У артиста необычное звучание, его называют исполнителем „рэп-шансона“», — сообщают организаторы. Первый концерт Словетского в Тюмени пройдет в конце апреля. Следующий пройдет в октябре, совместно с артистом Гио Пика (Гио Джиоев). Словетский работает с музыкальным лейблом Gazgolder, который принадлежит рэперу Баста (Василий Вакуленко). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмень впервые приедет рэпер Словетский (Валентин Преснов). Как рассказали URA.RU организаторы концерта, артист знаком публике из-за необычного смешения жанров в музыке. «Словетский едет в свой первый гастрольный тур. Тюмень — в списке городов наряду с Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском. У артиста необычное звучание, его называют исполнителем „рэп-шансона“», — сообщают организаторы. Первый концерт Словетского в Тюмени пройдет в конце апреля. Следующий пройдет в октябре, совместно с артистом Гио Пика (Гио Джиоев). Словетский работает с музыкальным лейблом Gazgolder, который принадлежит рэперу Баста (Василий Вакуленко).