18 марта 2024

Тюмень станет площадкой в первом туре рэп-шансонье Словетского

Концерт рэпера Словетский пройдет в Тюмени 28 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа «Воланд». Курган , рок концерт, музыкальная группа, рок, рок группа
Рэпер Словесткий знаком публике из-за необычного смешения жанров в музыке Фото:

В Тюмень впервые приедет рэпер Словетский (Валентин Преснов). Как рассказали URA.RU организаторы концерта, артист знаком публике из-за необычного смешения жанров в музыке.

«Словетский едет в свой первый гастрольный тур. Тюмень — в списке городов наряду с Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском. У артиста необычное звучание, его называют исполнителем „рэп-шансона“», — сообщают организаторы.

Первый концерт Словетского в Тюмени пройдет в конце апреля. Следующий пройдет в октябре, совместно с артистом Гио Пика (Гио Джиоев). Словетский работает с музыкальным лейблом Gazgolder, который принадлежит рэперу Баста (Василий Вакуленко).

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В Тюмень впервые приедет рэпер Словетский (Валентин Преснов). Как рассказали URA.RU организаторы концерта, артист знаком публике из-за необычного смешения жанров в музыке. «Словетский едет в свой первый гастрольный тур. Тюмень — в списке городов наряду с Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском. У артиста необычное звучание, его называют исполнителем „рэп-шансона“», — сообщают организаторы. Первый концерт Словетского в Тюмени пройдет в конце апреля. Следующий пройдет в октябре, совместно с артистом Гио Пика (Гио Джиоев). Словетский работает с музыкальным лейблом Gazgolder, который принадлежит рэперу Баста (Василий Вакуленко).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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