Тюмень станет площадкой в первом туре рэп-шансонье Словетского

В Тюмень впервые приедет рэпер Словетский (Валентин Преснов). Как рассказали URA.RU организаторы концерта, артист знаком публике из-за необычного смешения жанров в музыке.
«Словетский едет в свой первый гастрольный тур. Тюмень — в списке городов наряду с Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском. У артиста необычное звучание, его называют исполнителем „рэп-шансона“», — сообщают организаторы.
Первый концерт Словетского в Тюмени пройдет в конце апреля. Следующий пройдет в октябре, совместно с артистом Гио Пика (Гио Джиоев). Словетский работает с музыкальным лейблом Gazgolder, который принадлежит рэперу Баста (Василий Вакуленко).
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