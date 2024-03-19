Стало известно, когда на улицах Екатеринбурга появятся электросамокаты

Whoosh: электросамокаты вернутся в Екатеринбург в ближайшие две недели

19 марта 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Дата начала сезона электросамокатов зависит от погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Электрические самокаты вернутся на улицы Екатеринбурга в ближайшие две недели. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе компании Whoosh. «Дата начала сезона зависит от погоды. Днем в Екатеринбурге уже тепло, но по ночам по-прежнему заморозки. Ждем, когда установится среднесуточная плюсовая температура. Если ориентироваться на прогнозы синоптиков, это произойдет в конце марта — начале апреля», — сказали в компании. Сезон кикшеринга в Екатеринбурге закончился в конце октября 2023 года. Первой причиной уборки электросамокатов с улиц города стало выпадение снега. Зимой Whoosh организовал углубленное техническое обслуживание средств передвижения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Электрические самокаты вернутся на улицы Екатеринбурга в ближайшие две недели. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе компании Whoosh. «Дата начала сезона зависит от погоды. Днем в Екатеринбурге уже тепло, но по ночам по-прежнему заморозки. Ждем, когда установится среднесуточная плюсовая температура. Если ориентироваться на прогнозы синоптиков, это произойдет в конце марта — начале апреля», — сказали в компании. Сезон кикшеринга в Екатеринбурге закончился в конце октября 2023 года. Первой причиной уборки электросамокатов с улиц города стало выпадение снега. Зимой Whoosh организовал углубленное техническое обслуживание средств передвижения.