Стало известно, когда на улицах Екатеринбурга появятся электросамокаты

Электрические самокаты вернутся на улицы Екатеринбурга в ближайшие две недели. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе компании Whoosh.
«Дата начала сезона зависит от погоды. Днем в Екатеринбурге уже тепло, но по ночам по-прежнему заморозки. Ждем, когда установится среднесуточная плюсовая температура. Если ориентироваться на прогнозы синоптиков, это произойдет в конце марта — начале апреля», — сказали в компании.
Сезон кикшеринга в Екатеринбурге закончился в конце октября 2023 года. Первой причиной уборки электросамокатов с улиц города стало выпадение снега. Зимой Whoosh организовал углубленное техническое обслуживание средств передвижения.
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