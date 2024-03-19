Стало известно, когда на улицах Екатеринбурга появятся электросамокаты

Whoosh: электросамокаты вернутся в Екатеринбург в ближайшие две недели
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, самокат, электросамокат, Whoosh
Дата начала сезона электросамокатов зависит от погоды Фото:

Электрические самокаты вернутся на улицы Екатеринбурга в ближайшие две недели. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе компании Whoosh.

«Дата начала сезона зависит от погоды. Днем в Екатеринбурге уже тепло, но по ночам по-прежнему заморозки. Ждем, когда установится среднесуточная плюсовая температура. Если ориентироваться на прогнозы синоптиков, это произойдет в конце марта — начале апреля», — сказали в компании.

Сезон кикшеринга в Екатеринбурге закончился в конце октября 2023 года. Первой причиной уборки электросамокатов с улиц города стало выпадение снега. Зимой Whoosh организовал углубленное техническое обслуживание средств передвижения.

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Электрические самокаты вернутся на улицы Екатеринбурга в ближайшие две недели. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе компании Whoosh. «Дата начала сезона зависит от погоды. Днем в Екатеринбурге уже тепло, но по ночам по-прежнему заморозки. Ждем, когда установится среднесуточная плюсовая температура. Если ориентироваться на прогнозы синоптиков, это произойдет в конце марта — начале апреля», — сказали в компании. Сезон кикшеринга в Екатеринбурге закончился в конце октября 2023 года. Первой причиной уборки электросамокатов с улиц города стало выпадение снега. Зимой Whoosh организовал углубленное техническое обслуживание средств передвижения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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