Где будут выдавать подарки победителям свердловской викторины «Опорный край»

Подарки победителям викторины «Опорный край» вручат в Екатеринбурге и Ирбите

19 марта 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Победителей викторины объявят 12 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Победителям викторины «Опорный край», которая прошла с 15 по 18 марта в Свердловской области, вручат подарки в Екатеринбурге и Ирбите. Об этом заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. «Все, что касается выдачи телефонов, квартир, автомобилей, люди будут получать в Екатеринбурге. Мотоциклы будут ждать счастливчиков в Ирбите», — объяснил Беседин на пресс-конференции в ТАСС. После 13 апреля, когда опубликуют номера победителей, на сайте викторины появится специальный раздел, в котором люди смогут записываться на выдачу подарков на конкретный день. Также организаторы уточняют, что счастливчики имеют право отказаться от получения подарка. Уже 12 апреля в интернете и эфире ОТВ определят победителей, результаты продублируют на сайте «Опорного края» 13 апреля. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Подробнее о правилах викторины — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победителям викторины «Опорный край», которая прошла с 15 по 18 марта в Свердловской области, вручат подарки в Екатеринбурге и Ирбите. Об этом заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. «Все, что касается выдачи телефонов, квартир, автомобилей, люди будут получать в Екатеринбурге. Мотоциклы будут ждать счастливчиков в Ирбите», — объяснил Беседин на пресс-конференции в ТАСС. После 13 апреля, когда опубликуют номера победителей, на сайте викторины появится специальный раздел, в котором люди смогут записываться на выдачу подарков на конкретный день. Также организаторы уточняют, что счастливчики имеют право отказаться от получения подарка. Уже 12 апреля в интернете и эфире ОТВ определят победителей, результаты продублируют на сайте «Опорного края» 13 апреля. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Подробнее о правилах викторины — в материале URA.RU.