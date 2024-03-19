Где будут выдавать подарки победителям свердловской викторины «Опорный край»

Подарки победителям викторины «Опорный край» вручат в Екатеринбурге и Ирбите
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Выборы 2024. Екатеринбург, 90 лет свердловской области, викторина опорный край
Победителей викторины объявят 12 апреля Фото:

Победителям викторины «Опорный край», которая прошла с 15 по 18 марта в Свердловской области, вручат подарки в Екатеринбурге и Ирбите. Об этом заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

«Все, что касается выдачи телефонов, квартир, автомобилей, люди будут получать в Екатеринбурге. Мотоциклы будут ждать счастливчиков в Ирбите», — объяснил Беседин на пресс-конференции в ТАСС.

После 13 апреля, когда опубликуют номера победителей, на сайте викторины появится специальный раздел, в котором люди смогут записываться на выдачу подарков на конкретный день. Также организаторы уточняют, что счастливчики имеют право отказаться от получения подарка.

Уже 12 апреля в интернете и эфире ОТВ определят победителей, результаты продублируют на сайте «Опорного края» 13 апреля. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Подробнее о правилах викторины — в материале URA.RU.

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Победителям викторины «Опорный край», которая прошла с 15 по 18 марта в Свердловской области, вручат подарки в Екатеринбурге и Ирбите. Об этом заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. «Все, что касается выдачи телефонов, квартир, автомобилей, люди будут получать в Екатеринбурге. Мотоциклы будут ждать счастливчиков в Ирбите», — объяснил Беседин на пресс-конференции в ТАСС. После 13 апреля, когда опубликуют номера победителей, на сайте викторины появится специальный раздел, в котором люди смогут записываться на выдачу подарков на конкретный день. Также организаторы уточняют, что счастливчики имеют право отказаться от получения подарка. Уже 12 апреля в интернете и эфире ОТВ определят победителей, результаты продублируют на сайте «Опорного края» 13 апреля. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Подробнее о правилах викторины — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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