Автомобилисты публикуют видео с трасс ЯНАО, занесенных пургой

Автолюбители опубликовали в соцсетях видео с занесенных метелью трасс на маршруте к северу от Ноябрьска (ЯНАО). Видимость на дороге составляет не более пятнадцати метров. Ролик опубликован в telegram-канале NSK.
«Трасса сейчас от Ноябрьска к северу», — комментируют авторы ролика. На опубликованном видео заметна крайне низкая видимость дорожного полотна и встречного транспорта. Обзор водителю преграждает сильный ветер со снегом.
Ранее URA.RU сообщало, что Госавтоинспекция предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Для дальних поездок в машине нужно иметь запас топлива, продукты, теплую одежду и надежные средства связи.
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