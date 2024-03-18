18 марта 2024

Автомобилисты публикуют видео с трасс ЯНАО, занесенных пургой

© Служба новостей «URA.RU»
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Видимость на дорогах ЯНАО затруднена Фото:

Автолюбители опубликовали в соцсетях видео с занесенных метелью трасс на маршруте к северу от Ноябрьска (ЯНАО). Видимость на дороге составляет не более пятнадцати метров. Ролик опубликован в telegram-канале NSK.

«Трасса сейчас от Ноябрьска к северу», — комментируют авторы ролика. На опубликованном видео заметна крайне низкая видимость дорожного полотна и встречного транспорта. Обзор водителю преграждает сильный ветер со снегом.

Ранее URA.RU сообщало, что Госавтоинспекция предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Для дальних поездок в машине нужно иметь запас топлива, продукты, теплую одежду и надежные средства связи.

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Автолюбители опубликовали в соцсетях видео с занесенных метелью трасс на маршруте к северу от Ноябрьска (ЯНАО). Видимость на дороге составляет не более пятнадцати метров. Ролик опубликован в telegram-канале NSK. «Трасса сейчас от Ноябрьска к северу», — комментируют авторы ролика. На опубликованном видео заметна крайне низкая видимость дорожного полотна и встречного транспорта. Обзор водителю преграждает сильный ветер со снегом. Ранее URA.RU сообщало, что Госавтоинспекция предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Для дальних поездок в машине нужно иметь запас топлива, продукты, теплую одежду и надежные средства связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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