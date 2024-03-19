Челябинское заксобрание проголосует за ликвидацию семи муниципалитетов

Челябинское заксобрание 28 марта санкционирует отмену реформу местного самоуправления, прошедшую в Челябинске в 2014 году. Это предусматривает ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов, их советов депутатов, а также возвращение к прямым выборам самой думы. Информация об этом появилась на сайте регионального парламента.
«Проект областного закона „О преобразовании Челябинского городского округа с внутригородским делением и внесении изменений в некоторые законы Челябинской области, признании утратившими силу некоторых законов Челябинской области и отдельных положений законов Челябинской области“ будет рассмотрен 28 марта в первом чтении. Докладчиком выступит председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт, содокладчиком — глава комитета по законодательству ЗСО Анатолий Брагин», — пояснили в собрании.
Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно одобрила соответствующую законодательную инициативу и передала ее на областной уровень.
В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму из 37 человек вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Изменения придется вносить в Устав Челябинска и в более чем 40 областных законодательных актов.
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