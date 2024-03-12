12 марта 2024

Челябинск заново разделили на округа перед выборами в гордуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, зал заседаний гордумы челябинска
Челябинск готовят к выборам гордумы по новым правилам Фото:
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Челябинск разделили на 25 избирательных округов в преддверии выборов в городскую думу осенью 2024 года. О новой схеме сообщили 12 марта URA.RU источники в думе.

«Всего будет 25 одномандатных округов. Из них по пять — в Калининском и Курчатовском районах. Что касается Советского, Тракторозаводского, Металлургического, Центрального и Ленинского районов, то в них будет по три округа», — рассказал инсайдер.

Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года после реформы местного самоуправления, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов, которые делегировали своих представителей в думу, ликвидируют.

Внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием: 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.

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Челябинск разделили на 25 избирательных округов в преддверии выборов в городскую думу осенью 2024 года. О новой схеме сообщили 12 марта URA.RU источники в думе. «Всего будет 25 одномандатных округов. Из них по пять — в Калининском и Курчатовском районах. Что касается Советского, Тракторозаводского, Металлургического, Центрального и Ленинского районов, то в них будет по три округа», — рассказал инсайдер. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года после реформы местного самоуправления, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов, которые делегировали своих представителей в думу, ликвидируют. Внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием: 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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