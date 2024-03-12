Челябинск заново разделили на округа перед выборами в гордуму

Челябинск разделили на 25 избирательных округов в преддверии выборов в городскую думу осенью 2024 года. О новой схеме сообщили 12 марта URA.RU источники в думе.
«Всего будет 25 одномандатных округов. Из них по пять — в Калининском и Курчатовском районах. Что касается Советского, Тракторозаводского, Металлургического, Центрального и Ленинского районов, то в них будет по три округа», — рассказал инсайдер.
Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года после реформы местного самоуправления, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов, которые делегировали своих представителей в думу, ликвидируют.
Внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием: 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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