Под Тюменью дети добираются в школу, рискуя жизнью и здоровьем. Фото

Под Тюменью детей перевозят стоя и высаживают из школьного автобуса на трассе

19 марта 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Из двух школьных автобусов работает только один Фото: Илья Московец © URA.RU Учеников школы в селе Луговом под Тюменью высаживают из школьного автобуса на трассе, перевозят в салоне стоя, а единственный водитель находится за рулем по 12 часов. Об этом URA.RU рассказала мама одного из учеников Галина. «Проблемы начались в 2023 году. Ушел на длительный больничный один из водителей. Из двух автобусов у нас остался один. По утрам дети набиваются в него под завязку, старшим приходится ехать стоя, а путь лежит по Ирбитскому тракту. Думаю, не нужно объяснять, что такая перевозка опасна и нарушает правила», — рассказала собеседница URA.RU. Сказывается отсутствие автобуса и на учебном процессе. Младшим школьникам отменяют дополнительные занятия: так дети возвращаются домой раньше и в автобусе становится больше места. «Недавно оставшийся водитель тоже заболел. Родителей своевременно не предупредили. Из-за этого дети в -10 градусов прождали на остановке чуть ли не полчаса. Кроме того, тем ребятам, кого родители не могли возить в школу, приходилось преодолевать пешком по 3—6 километров, 80% этого пути — по проезжей части без тротуаров», — говорит Галина. Вспомнила она и еще один случай: во время движения по Ирбитскому тракту в автобусе была нажата кнопка экстренной остановки. Из-за этого водитель высадил школьников на трассе и стал выяснять, что случилось. В школе утверждали, что такова инструкция. Однако проведенная прокуратурой проверка показала, что подобное поведение нарушает закон. За допущенные нарушения дисциплинарное взыскание получила как директор школы Татьяна Нелаева, так и сопровождающая детей в пути сотрудница. Однако родители требуют принять и другие меры, они повторно обратились в прокуратуру. «Мы требуем, чтобы вдоль дорог на улицах появились тротуары, по которым дети смогут ходить безопасно. Мы хотим, чтобы появился второй водитель. Сейчас он находится за рулем по 12 часов. Недавно автобус оказался в кювете, благо, детей в нем в тот момент не было. Причиной могла быть усталость мужчины», — подытожила собеседница URA.RU. URA.RU обратилось за комментарием к руководству Луговской СОШ. Директор оказалась в отпуске. Пообщаться с ее замом также не удалось: секретарь в приемной заявила, что она точно не будет давать никаких комментариев без руководителя. В такой обстановке дети добираются до школы. Часть пассажиров не пристегнуты, так как едут стоя Фото предоставлено читательницей URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учеников школы в селе Луговом под Тюменью высаживают из школьного автобуса на трассе, перевозят в салоне стоя, а единственный водитель находится за рулем по 12 часов. Об этом URA.RU рассказала мама одного из учеников Галина. «Проблемы начались в 2023 году. Ушел на длительный больничный один из водителей. Из двух автобусов у нас остался один. По утрам дети набиваются в него под завязку, старшим приходится ехать стоя, а путь лежит по Ирбитскому тракту. Думаю, не нужно объяснять, что такая перевозка опасна и нарушает правила», — рассказала собеседница URA.RU. Сказывается отсутствие автобуса и на учебном процессе. Младшим школьникам отменяют дополнительные занятия: так дети возвращаются домой раньше и в автобусе становится больше места. «Недавно оставшийся водитель тоже заболел. Родителей своевременно не предупредили. Из-за этого дети в -10 градусов прождали на остановке чуть ли не полчаса. Кроме того, тем ребятам, кого родители не могли возить в школу, приходилось преодолевать пешком по 3—6 километров, 80% этого пути — по проезжей части без тротуаров», — говорит Галина. Вспомнила она и еще один случай: во время движения по Ирбитскому тракту в автобусе была нажата кнопка экстренной остановки. Из-за этого водитель высадил школьников на трассе и стал выяснять, что случилось. В школе утверждали, что такова инструкция. Однако проведенная прокуратурой проверка показала, что подобное поведение нарушает закон. За допущенные нарушения дисциплинарное взыскание получила как директор школы Татьяна Нелаева, так и сопровождающая детей в пути сотрудница. Однако родители требуют принять и другие меры, они повторно обратились в прокуратуру. «Мы требуем, чтобы вдоль дорог на улицах появились тротуары, по которым дети смогут ходить безопасно. Мы хотим, чтобы появился второй водитель. Сейчас он находится за рулем по 12 часов. Недавно автобус оказался в кювете, благо, детей в нем в тот момент не было. Причиной могла быть усталость мужчины», — подытожила собеседница URA.RU. URA.RU обратилось за комментарием к руководству Луговской СОШ. Директор оказалась в отпуске. Пообщаться с ее замом также не удалось: секретарь в приемной заявила, что она точно не будет давать никаких комментариев без руководителя.