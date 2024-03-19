В УрФО за два месяца ввели более двух миллионов квадратных метров жилья

19 марта 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Почти 100% площадей в УрФО возводят по проектному финансированию по счетам эскроу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Уральском федеральном округе за январь—февраль 2024 года ввели более двух миллионов квадратных метров жилья, что больше на 20% показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «По данным Росстата, в январе—феврале 2024 года в УрФО введено в эксплуатацию 2,1 млн квадратных метров жилья. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Строители взяли хороший темп. Уверен, он будет сохранен на протяжении всего года», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Он отметил, что объем строительства многоквартирного жилья в уральских регионах превысил отметку в 10 млн квадратных метров. «А 99,4% площадей возводится по проектному финансированию по счетам эскроу», — подытожил полпред. Рекорд по объему строительства жилья в Свердловской области отметили еще в августе 2023 года. Тогда в регионе строилось четыре миллиона квадратных метров, что было выше уровня 2022 года на 13%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уральском федеральном округе за январь—февраль 2024 года ввели более двух миллионов квадратных метров жилья, что больше на 20% показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «По данным Росстата, в январе—феврале 2024 года в УрФО введено в эксплуатацию 2,1 млн квадратных метров жилья. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Строители взяли хороший темп. Уверен, он будет сохранен на протяжении всего года», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Он отметил, что объем строительства многоквартирного жилья в уральских регионах превысил отметку в 10 млн квадратных метров. «А 99,4% площадей возводится по проектному финансированию по счетам эскроу», — подытожил полпред. Рекорд по объему строительства жилья в Свердловской области отметили еще в августе 2023 года. Тогда в регионе строилось четыре миллиона квадратных метров, что было выше уровня 2022 года на 13%.