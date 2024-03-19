В УрФО за два месяца ввели более двух миллионов квадратных метров жилья

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Почти 100% площадей в УрФО возводят по проектному финансированию по счетам эскроу Фото:

В Уральском федеральном округе за январь—февраль 2024 года ввели более двух миллионов квадратных метров жилья, что больше на 20% показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«По данным Росстата, в январе—феврале 2024 года в УрФО введено в эксплуатацию 2,1 млн квадратных метров жилья. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Строители взяли хороший темп. Уверен, он будет сохранен на протяжении всего года», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева.

Он отметил, что объем строительства многоквартирного жилья в уральских регионах превысил отметку в 10 млн квадратных метров. «А 99,4% площадей возводится по проектному финансированию по счетам эскроу», — подытожил полпред.

Рекорд по объему строительства жилья в Свердловской области отметили еще в августе 2023 года. Тогда в регионе строилось четыре миллиона квадратных метров, что было выше уровня 2022 года на 13%.

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В Уральском федеральном округе за январь—февраль 2024 года ввели более двух миллионов квадратных метров жилья, что больше на 20% показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «По данным Росстата, в январе—феврале 2024 года в УрФО введено в эксплуатацию 2,1 млн квадратных метров жилья. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Строители взяли хороший темп. Уверен, он будет сохранен на протяжении всего года», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Он отметил, что объем строительства многоквартирного жилья в уральских регионах превысил отметку в 10 млн квадратных метров. «А 99,4% площадей возводится по проектному финансированию по счетам эскроу», — подытожил полпред. Рекорд по объему строительства жилья в Свердловской области отметили еще в августе 2023 года. Тогда в регионе строилось четыре миллиона квадратных метров, что было выше уровня 2022 года на 13%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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