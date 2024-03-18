18 марта 2024

В ХМАО перекрыли «трассу смерти» из-за столкновения двух грузовиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
авария на трассе М-5 под Челябинском, дтп, авария
Два грузовика столкнулись на «трассе смерти» в ХМАО Фото:

В ХМАО из-за дорожно-транспортного происшествия перекрыли автодорогу Тюмень — Ханты-Мансийск, которую в народе прозвали «трасса смерти» из-за большого числа аварий. ДТП произошло в Нефтеюганском районе на 631-м километре дороги.

«Движение на автомобильной дороге движение полностью перекрыто. Ограничение введено из-за ДТП на 631-м км дороги», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры telegram-канале.

В пресс-службе УГИБДД по ХМАО агентству пояснили, что столкнулись два грузовых автомобиля. «По предварительным данным, водитель грузового автомобиля „Фредлайнер“ не учел дорожные и метеорологические условия, не выдержал дистанцию до впереди движущегося грузовика MAN, в результате совершил с ним столкновение. Один человек пострадал», — сообщили в ГИБДД. Трассу откроют после устранения последствий аварии.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на автодороге Нягань — Талинка перекрыто движение из-за ДТП. В аварию попала автоцистерна, из которой произошла утечка газа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО из-за дорожно-транспортного происшествия перекрыли автодорогу Тюмень — Ханты-Мансийск, которую в народе прозвали «трасса смерти» из-за большого числа аварий. ДТП произошло в Нефтеюганском районе на 631-м километре дороги. «Движение на автомобильной дороге движение полностью перекрыто. Ограничение введено из-за ДТП на 631-м км дороги», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры telegram-канале. В пресс-службе УГИБДД по ХМАО агентству пояснили, что столкнулись два грузовых автомобиля. «По предварительным данным, водитель грузового автомобиля „Фредлайнер“ не учел дорожные и метеорологические условия, не выдержал дистанцию до впереди движущегося грузовика MAN, в результате совершил с ним столкновение. Один человек пострадал», — сообщили в ГИБДД. Трассу откроют после устранения последствий аварии. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на автодороге Нягань — Талинка перекрыто движение из-за ДТП. В аварию попала автоцистерна, из которой произошла утечка газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...