Происшествия ДТП В ХМАО перекрыли «трассу смерти» из-за столкновения двух грузовиков 19 марта 2024 в 15:55 Размер текста - 17 + Два грузовика столкнулись на «трассе смерти» в ХМАО Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области В ХМАО из-за дорожно-транспортного происшествия перекрыли автодорогу Тюмень — Ханты-Мансийск, которую в народе прозвали «трасса смерти» из-за большого числа аварий. ДТП произошло в Нефтеюганском районе на 631-м километре дороги. «Движение на автомобильной дороге движение полностью перекрыто. Ограничение введено из-за ДТП на 631-м км дороги», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры telegram-канале. В пресс-службе УГИБДД по ХМАО агентству пояснили, что столкнулись два грузовых автомобиля. «По предварительным данным, водитель грузового автомобиля „Фредлайнер“ не учел дорожные и метеорологические условия, не выдержал дистанцию до впереди движущегося грузовика MAN, в результате совершил с ним столкновение. Один человек пострадал», — сообщили в ГИБДД. Трассу откроют после устранения последствий аварии. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на автодороге Нягань — Талинка перекрыто движение из-за ДТП. В аварию попала автоцистерна, из которой произошла утечка газа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ХМАО из-за дорожно-транспортного происшествия перекрыли автодорогу Тюмень — Ханты-Мансийск, которую в народе прозвали «трасса смерти» из-за большого числа аварий. ДТП произошло в Нефтеюганском районе на 631-м километре дороги. «Движение на автомобильной дороге движение полностью перекрыто. Ограничение введено из-за ДТП на 631-м км дороги», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры telegram-канале. В пресс-службе УГИБДД по ХМАО агентству пояснили, что столкнулись два грузовых автомобиля. «По предварительным данным, водитель грузового автомобиля „Фредлайнер“ не учел дорожные и метеорологические условия, не выдержал дистанцию до впереди движущегося грузовика MAN, в результате совершил с ним столкновение. Один человек пострадал», — сообщили в ГИБДД. Трассу откроют после устранения последствий аварии. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на автодороге Нягань — Талинка перекрыто движение из-за ДТП. В аварию попала автоцистерна, из которой произошла утечка газа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям