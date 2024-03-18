В ХМАО перекрыли «трассу смерти» из-за столкновения двух грузовиков

В ХМАО из-за дорожно-транспортного происшествия перекрыли автодорогу Тюмень — Ханты-Мансийск, которую в народе прозвали «трасса смерти» из-за большого числа аварий. ДТП произошло в Нефтеюганском районе на 631-м километре дороги.
«Движение на автомобильной дороге движение полностью перекрыто. Ограничение введено из-за ДТП на 631-м км дороги», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры telegram-канале.
В пресс-службе УГИБДД по ХМАО агентству пояснили, что столкнулись два грузовых автомобиля. «По предварительным данным, водитель грузового автомобиля „Фредлайнер“ не учел дорожные и метеорологические условия, не выдержал дистанцию до впереди движущегося грузовика MAN, в результате совершил с ним столкновение. Один человек пострадал», — сообщили в ГИБДД. Трассу откроют после устранения последствий аварии.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на автодороге Нягань — Талинка перекрыто движение из-за ДТП. В аварию попала автоцистерна, из которой произошла утечка газа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.