В ХМАО перекрыли движение на автотрассе для ликвидации утечки газа

В ХМАО на автодороге Нягань-Талинка перекрыто движение из-за перекачки газа из автоцистерны, которая попала в ДТП. Информация об этом была опубликована в tg-канале управления автодорог Югры.
Накануне на автодороге произошло ДТП с участием грузовика с автоцистерной. Была зафиксирована утечка газа. «На дороге Нягань-Талинка км 64 производится перекачка газа, вследствие вчерашнего ДТП. В связи с этим движение на данном участке временно перекрыто сотрудниками МЧС», — указано в посте.
Работы займут несколько часов. Для легковых автомобилей предусмотрен объезд перекрытого участка.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из автоцистерны, попавшей в ДТП на трассе, произошла утечка газа. Для безопасности движения Госавтоинспекция организовала объезд через Ем-Еговское месторождение.
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