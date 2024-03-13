13 марта 2024

В ХМАО перекрыли движение на автотрассе для ликвидации утечки газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, машина полиции, полиция, дпс, гаи
Движение возобновят через несколько часов Фото:

В ХМАО на автодороге Нягань-Талинка перекрыто движение из-за перекачки газа из автоцистерны, которая попала в ДТП. Информация об этом была опубликована в tg-канале управления автодорог Югры.

Накануне на автодороге произошло ДТП с участием грузовика с автоцистерной. Была зафиксирована утечка газа. «На дороге Нягань-Талинка км 64 производится перекачка газа, вследствие вчерашнего ДТП. В связи с этим движение на данном участке временно перекрыто сотрудниками МЧС», — указано в посте.

Работы займут несколько часов. Для легковых автомобилей предусмотрен объезд перекрытого участка.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из автоцистерны, попавшей в ДТП на трассе, произошла утечка газа. Для безопасности движения Госавтоинспекция организовала объезд через Ем-Еговское месторождение.

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В ХМАО на автодороге Нягань-Талинка перекрыто движение из-за перекачки газа из автоцистерны, которая попала в ДТП. Информация об этом была опубликована в tg-канале управления автодорог Югры. Накануне на автодороге произошло ДТП с участием грузовика с автоцистерной. Была зафиксирована утечка газа. «На дороге Нягань-Талинка км 64 производится перекачка газа, вследствие вчерашнего ДТП. В связи с этим движение на данном участке временно перекрыто сотрудниками МЧС», — указано в посте. Работы займут несколько часов. Для легковых автомобилей предусмотрен объезд перекрытого участка. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из автоцистерны, попавшей в ДТП на трассе, произошла утечка газа. Для безопасности движения Госавтоинспекция организовала объезд через Ем-Еговское месторождение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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