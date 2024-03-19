Пермский бренд одежды заинтересовал мировую прессу

После Московской недели моды о пермском бренде пишут в Мексике
Работы пермского дизайнера Юлии Сунцевой привлекли внимание зарубежных журналистов после показа на Московской неделе моды. О бренде Rasena, который развивает Сунцева, написало мексиканское издание Publimetro Mexico.
«В центре внимания авторов российских проектов оказались местные культуры. Так, бренд Rasena из Перми использует искусственный интеллект. Вместе с пермскими художниками он создает свои работы на основе регионального фольклора», — отмечает обозреватель издания.
Московская неделя моды прошла с 1 по 8 марта. URA.RU показывало видео с презентации коллекции бренда Rasena.
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