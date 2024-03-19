Пермский бренд одежды заинтересовал мировую прессу

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Ekaterinburg Fashion Week (день первый). Екатеринбург, модный показ, модели, подиум, неделя моды
После Московской недели моды о пермском бренде пишут в Мексике Фото:

Работы пермского дизайнера Юлии Сунцевой привлекли внимание зарубежных журналистов после показа на Московской неделе моды. О бренде Rasena, который развивает Сунцева, написало мексиканское издание Publimetro Mexico.

«В центре внимания авторов российских проектов оказались местные культуры. Так, бренд Rasena из Перми использует искусственный интеллект. Вместе с пермскими художниками он создает свои работы на основе регионального фольклора», — отмечает обозреватель издания.

Московская неделя моды прошла с 1 по 8 марта. URA.RU показывало видео с презентации коллекции бренда Rasena.

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Работы пермского дизайнера Юлии Сунцевой привлекли внимание зарубежных журналистов после показа на Московской неделе моды. О бренде Rasena, который развивает Сунцева, написало мексиканское издание Publimetro Mexico. «В центре внимания авторов российских проектов оказались местные культуры. Так, бренд Rasena из Перми использует искусственный интеллект. Вместе с пермскими художниками он создает свои работы на основе регионального фольклора», — отмечает обозреватель издания. Московская неделя моды прошла с 1 по 8 марта. URA.RU показывало видео с презентации коллекции бренда Rasena.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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