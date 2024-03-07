Пермский модельер опубликовала видео показа на Московской неделе моды

Свое творчество на Московской неделе моды представили пермские дизайнеры
На Московской неделе моды свою коллекция презентовала пермский модельер Юлия Сунцева. Видео шоу она опубликовала в соцсетях.
«Rasena весна/лето 2024. Московская неделя моды», — подписала она запись. Ранее она говорила, что рада представлять интересы Пермского края на международных проектах.
На Московской неделе моды, свои коллекции представили три пермских дизайнера. Это Яна Бесфамильная, Светлана Баданина и Юлия Сунцева (бренд «Rasena»). Ранее URA.RU публиковало фото с показа Светланы Бананиной.
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