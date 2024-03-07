Пермский модельер опубликовала видео показа на Московской неделе моды

07 марта 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Свое творчество на Московской неделе моды представили пермские дизайнеры Фото: Размик Закарян © URA.RU На Московской неделе моды свою коллекция презентовала пермский модельер Юлия Сунцева. Видео шоу она опубликовала в соцсетях. «Rasena весна/лето 2024. Московская неделя моды», — подписала она запись. Ранее она говорила, что рада представлять интересы Пермского края на международных проектах. На Московской неделе моды, свои коллекции представили три пермских дизайнера. Это Яна Бесфамильная, Светлана Баданина и Юлия Сунцева (бренд «Rasena»). Ранее URA.RU публиковало фото с показа Светланы Бананиной.

На Московской неделе моды свою коллекция презентовала пермский модельер Юлия Сунцева. Видео шоу она опубликовала в соцсетях. «Rasena весна/лето 2024. Московская неделя моды», — подписала она запись. Ранее она говорила, что рада представлять интересы Пермского края на международных проектах. На Московской неделе моды, свои коллекции представили три пермских дизайнера. Это Яна Бесфамильная, Светлана Баданина и Юлия Сунцева (бренд «Rasena»). Ранее URA.RU публиковало фото с показа Светланы Бананиной.