Пермский модельер опубликовала видео показа на Московской неделе моды

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Открытие 19 сезона Недели моды. Екатеринбург, дефиле, модели, модель, подиум, мода, показ мод, неделя моды
Свое творчество на Московской неделе моды представили пермские дизайнеры Фото:

На Московской неделе моды свою коллекция презентовала пермский модельер Юлия Сунцева. Видео шоу она опубликовала в соцсетях.

«Rasena весна/лето 2024. Московская неделя моды», — подписала она запись. Ранее она говорила, что рада представлять интересы Пермского края на международных проектах.

На Московской неделе моды, свои коллекции представили три пермских дизайнера. Это Яна Бесфамильная, Светлана Баданина и Юлия Сунцева (бренд «Rasena»). Ранее URA.RU публиковало фото с показа Светланы Бананиной.

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На Московской неделе моды свою коллекция презентовала пермский модельер Юлия Сунцева. Видео шоу она опубликовала в соцсетях. «Rasena весна/лето 2024. Московская неделя моды», — подписала она запись. Ранее она говорила, что рада представлять интересы Пермского края на международных проектах. На Московской неделе моды, свои коллекции представили три пермских дизайнера. Это Яна Бесфамильная, Светлана Баданина и Юлия Сунцева (бренд «Rasena»). Ранее URA.RU публиковало фото с показа Светланы Бананиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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