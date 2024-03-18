18 марта 2024

Силовики проверят стриптиз-клубы и мужские салоны Тюмени на пропаганду ЛГБТ*

Развлекательные заведения Тюмени проверят на пропаганду ЛГБТ*
© Служба новостей «URA.RU»
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On Cabaret г. Екатеринбург, стриптиз, танцовщицы, кабаре, проституция, приватные танцы
В ночных развлекательных заведениях Тюмени пройдут проверки Фото:

Силовики проверят стриптиз-клубы и мужские салоны Тюмени на предмет пропаганды ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, специализированные рейды пройдут в развлекательных заведениях города до конца марта.

«Запланированы внезапные рейды в стриптиз-клубах и мужских салонах Тюмени. Под проверку попадут не менее семи развлекательных заведений. Их перечень держится в секрете. Проверять будут, в том числе, на предмет соблюдения законодательства в области запрета пропаганды ЛГБТ», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что с большой долей вероятности подобные рейды будут носить системный характер. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

* Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией, запретив его на территории Российской Федерации. Это произошло 30 ноября 2023 года.

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Силовики проверят стриптиз-клубы и мужские салоны Тюмени на предмет пропаганды ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, специализированные рейды пройдут в развлекательных заведениях города до конца марта. «Запланированы внезапные рейды в стриптиз-клубах и мужских салонах Тюмени. Под проверку попадут не менее семи развлекательных заведений. Их перечень держится в секрете. Проверять будут, в том числе, на предмет соблюдения законодательства в области запрета пропаганды ЛГБТ», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что с большой долей вероятности подобные рейды будут носить системный характер. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. * Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией, запретив его на территории Российской Федерации. Это произошло 30 ноября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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