Силовики проверят стриптиз-клубы и мужские салоны Тюмени на пропаганду ЛГБТ*

Развлекательные заведения Тюмени проверят на пропаганду ЛГБТ*

19 марта 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

В ночных развлекательных заведениях Тюмени пройдут проверки Фото: Алексей Колчин © URA.RU Силовики проверят стриптиз-клубы и мужские салоны Тюмени на предмет пропаганды ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, специализированные рейды пройдут в развлекательных заведениях города до конца марта. «Запланированы внезапные рейды в стриптиз-клубах и мужских салонах Тюмени. Под проверку попадут не менее семи развлекательных заведений. Их перечень держится в секрете. Проверять будут, в том числе, на предмет соблюдения законодательства в области запрета пропаганды ЛГБТ», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что с большой долей вероятности подобные рейды будут носить системный характер. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. * Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией, запретив его на территории Российской Федерации. Это произошло 30 ноября 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики проверят стриптиз-клубы и мужские салоны Тюмени на предмет пропаганды ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, специализированные рейды пройдут в развлекательных заведениях города до конца марта. «Запланированы внезапные рейды в стриптиз-клубах и мужских салонах Тюмени. Под проверку попадут не менее семи развлекательных заведений. Их перечень держится в секрете. Проверять будут, в том числе, на предмет соблюдения законодательства в области запрета пропаганды ЛГБТ», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что с большой долей вероятности подобные рейды будут носить системный характер. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. * Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией, запретив его на территории Российской Федерации. Это произошло 30 ноября 2023 года.