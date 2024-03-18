Силовики проверят стриптиз-клубы и мужские салоны Тюмени на пропаганду ЛГБТ*

Силовики проверят стриптиз-клубы и мужские салоны Тюмени на предмет пропаганды ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, специализированные рейды пройдут в развлекательных заведениях города до конца марта.
«Запланированы внезапные рейды в стриптиз-клубах и мужских салонах Тюмени. Под проверку попадут не менее семи развлекательных заведений. Их перечень держится в секрете. Проверять будут, в том числе, на предмет соблюдения законодательства в области запрета пропаганды ЛГБТ», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что с большой долей вероятности подобные рейды будут носить системный характер. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
* Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией, запретив его на территории Российской Федерации. Это произошло 30 ноября 2023 года.
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