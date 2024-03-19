Путин призвал наращивать боеготовность сил в Черном море

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Пограничные подразделения будут усилены Фото:

Президент России Владимир Путин призвал нарастить боеготовность военно-морских сил в Черном море. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Нужно наращивать боеготовность и оснащенность пограничных сил не только на суше, но и на море — прежде всего, на Черном море», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин призвал нарастить боеготовность военно-морских сил в Черном море. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). «Нужно наращивать боеготовность и оснащенность пограничных сил не только на суше, но и на море — прежде всего, на Черном море», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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