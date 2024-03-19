Путин призвал наращивать боеготовность сил в Черном море

19 марта 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Пограничные подразделения будут усилены Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Президент России Владимир Путин призвал нарастить боеготовность военно-морских сил в Черном море. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). «Нужно наращивать боеготовность и оснащенность пограничных сил не только на суше, но и на море — прежде всего, на Черном море», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин призвал нарастить боеготовность военно-морских сил в Черном море. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). «Нужно наращивать боеготовность и оснащенность пограничных сил не только на суше, но и на море — прежде всего, на Черном море», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».