Путин призвал наращивать боеготовность сил в Черном море

Пограничные подразделения будут усилены
Президент России Владимир Путин призвал нарастить боеготовность военно-морских сил в Черном море. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
«Нужно наращивать боеготовность и оснащенность пограничных сил не только на суше, но и на море — прежде всего, на Черном море», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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