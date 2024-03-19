Пермская ученая рассказала, как начать инвестировать

По данным Центробанка, в 2023 году в России на 15% выросло число индивидуальных инвестиционных счетов. Их количество составило более шести миллионов. Это свидетельствует о повышенном интересе россиян к инвестициям. Доцент кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Валерия Агеева поделилась с URA.RU советами, которые могут помочь начинающим инвесторам.
«Наиболее надежной инвестицией считается вклад в крупном банке на срок в пределах года. Пока средства хранятся на депозитном счете, банк берет у вас их в долг, а затем возвращает с процентами. Депозитное инвестирование застраховано государством и имеет фиксированный срок размещения. Банк может снижать ставку по вкладу, но только при продлении договора на депозит или для новых вкладчиков», — рассказала URA.RU Валерия Агеева.
Ученая также предложила потенциальным инвесторам обратить внимание на недвижимость и антиквариат. Но уточнила, что эти активы требуют солидных первоначальных вложений и обладают низкой ликвидностью. Поэтому инвестировать в них следует на сроки больше года. Тем, кто со временем не определился, специалист ПНИПУ порекомендовала выбирать финансовые инструменты. Помимо банковских вкладов, это акции и облигации.
В контексте текущих экономических условий Валерия Агеева особо акцентировала внимание на осторожном подходе к инвестированию в иностранные акции и валюту. Следует учитывать санкции против России и ограничения на покупку ценных бумаг зарубежных компаний. Самыми небезопасными для вложений начинающих инвесторов активами считаются опционы и фьючерсы, отметила ученая ПНИПУ.
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